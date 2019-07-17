Российский рынок новых грузовых автомобилей в июле 2019 года

12 августа 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,6 тыс. единиц, что на 2,3% больше, чем в июле 2018 года.

Первенство на рынке грузовиков традиционно удерживает российский производитель KAMAZ, доля которого в прошлом месяце составила более 30% от общего объема. Так, его результат достиг 2,2 тыс. единиц, показав рост на 16%. Вторую строчку занял другой отечественный бренд – GAZ, с результатом в 726 реализованных автомобилей (+7,1%). За ним следуют шведский Volvo (476 шт.; -20,1%) и немецкий MAN (465 шт.), показавший самый большой рост в десятке лидеров (+19,5%). На пятом месте – шведский Scania (404 шт.), реализация которого упала на 11,6%. Отметим также, что больше половины марок (7) из этой десятки по итогам июля 2019 года демонстрируют рыночное падение. Самое большое – у Mercedes-Benz (-23,5%).

В модельной структуре июльского рейтинга лидерство принадлежит KAMAZ 43118, который был реализован в количестве 534 экземпляров (+13,6%). Второе место – у GAZ Gazon Next, объем рынка которого упал на 5,4% до 477 единиц. За ним следует KAMAZ 65115 (413 шт.; +0,5%). Замыкают пятерку лидеров KAMAZ 5490 (408 шт.; +26,7%) и Volvo FH (361 шт.; -19,2%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам семи месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 42,3 тыс. единиц, снизившись на 4,6%.