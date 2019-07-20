Российский рынок новых LCV в июле 2019 года

12 августа 2019 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,9 тыс. единиц, показав рост на 10%.

Лидером рынка по-прежнему остается GAZ, на долю которого во второй месяц лета пришлось более 40% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 4,3 тыс. автомобилей – на 2,9% больше, чем в июле прошлого года. Вторую строчку занимает другой отечественный производитель – УАЗ, с показателем 1,5 тыс. единиц (+14%). Третья позиция принадлежит американскому Ford (1149 шт.; +34,5%). Далее в пятерке лидеров расположились LADA (1129 шт.; +37,5%) и Volkswagen (551 шт.; +37,4%).

Как отметили эксперты, почти все бренды из первой десятки в июле продемонстрировали рост. Исключением стал лишь Mercedes-Benz (-65,9%). Сильнее всех при этом вырос замыкающий ТОП-10 Fiat (+200%).

Лидером модельного рейтинга стала отечественная GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в июле 2019 года составил почти 2,5 тыс. единиц (+7,4%). Второе место занял американский Ford Transit с результатом 1,1 тыс. штук (+37,3%), а третье – GAZ 3302 (998 шт.; -0,3%). Кроме него, в рейтинге падение показывает еще GAZ 2752 (-4,3%), а продажи остальных моделей растут.

Отметим также, что по итогам первых семи месяцев 2019 года объем рынка новых LCV в нашей стране составил 59,2 тыс. единиц, показав падение на 5,5%.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ИЮЛЕ 2019 ГОДА (шт.)