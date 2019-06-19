Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в июле

сегодня, 15:00 95 0

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в июле

Used cars report
Все ежемесячные обзоры

12 августа 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 492,4 тыс. единиц, что на 5,4% больше, чем год назад.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось около 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 122,4 тыс. штук, что на 3,2% больше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат составил 54,7 тыс. подержанных экземпляров (+4,2%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (27,6 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 6,2%. В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (26 тыс. шт.; +10,2%) и KIA (24,5 тыс. шт.; +16,4%).

Эксперты отмечают, что все марки-лидеры, входящие в ТОП-10, показали в прошлом месяце положительную динамику. При этом у трех из десяти (Hyundai, KIA, Renault) зафиксирован рост, превышающий 10%.

В модельной структуре российского вторичного рынка в июле 2019 года лидерство принадлежит иномарке Ford Focus. Стоит отметить, что такая ситуация впервые сложилась в июне, а сейчас, возможно, речь идет о новом тренде на рынке автомобилей с пробегом. Эта модель завершила месяц с результатом 12,5 тыс. единиц, что на 2,5% больше, чем в июле 2018 года. На второе место опустилась отечественная LADA 2114 с объемом 12,4 тыс. машин (+0,3%). Замыкает тройку лидеров также продукт российского автопрома – LADA 2107, перепроданный в количестве 11,1 тыс. экземпляров (-0,7%). За ним следуют Hyundai Solaris (10,1 тыс. шт.; +19%) и Toyota Corolla (9,8 тыс. шт.; +5,5%).

Эксперты также отмечают, что по итогам 7 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 997,3 тыс. единиц, что на 0,4% меньше аналогичного показателя 2018 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ
В ИЮЛЕ 2019 ГОДА (шт.)

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ИЮЛЕ 2019 ГОДА (шт.)

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ
В ИЮЛЕ 2019 ГОДА (шт.)

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ИЮЛЕ 2019 ГОДА (шт.)

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи вторичный рынок автомобили с пробегом модели-лидеры марки-лидеры ford ford focus hyundai hyundai solaris kia kia rio lada lada 2107 lada 4x4 toyota toyota corolla

Новости на тему

KIA подняла цены на три модели

сегодня, 12:36

Все новости

Статьи на тему

Немецкие СМИ: Lada 4х4 прорубила окно в Европу («Российская газета»)

19 июня 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 автомобилей с автоматической трансмиссией на рынке РФ

8 августа 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью