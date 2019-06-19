Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в июле

12 августа 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 492,4 тыс. единиц, что на 5,4% больше, чем год назад.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось около 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 122,4 тыс. штук, что на 3,2% больше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат составил 54,7 тыс. подержанных экземпляров (+4,2%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (27,6 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 6,2%. В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (26 тыс. шт.; +10,2%) и KIA (24,5 тыс. шт.; +16,4%).

Эксперты отмечают, что все марки-лидеры, входящие в ТОП-10, показали в прошлом месяце положительную динамику. При этом у трех из десяти (Hyundai, KIA, Renault) зафиксирован рост, превышающий 10%.

В модельной структуре российского вторичного рынка в июле 2019 года лидерство принадлежит иномарке Ford Focus. Стоит отметить, что такая ситуация впервые сложилась в июне, а сейчас, возможно, речь идет о новом тренде на рынке автомобилей с пробегом. Эта модель завершила месяц с результатом 12,5 тыс. единиц, что на 2,5% больше, чем в июле 2018 года. На второе место опустилась отечественная LADA 2114 с объемом 12,4 тыс. машин (+0,3%). Замыкает тройку лидеров также продукт российского автопрома – LADA 2107, перепроданный в количестве 11,1 тыс. экземпляров (-0,7%). За ним следуют Hyundai Solaris (10,1 тыс. шт.; +19%) и Toyota Corolla (9,8 тыс. шт.; +5,5%).

Эксперты также отмечают, что по итогам 7 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 997,3 тыс. единиц, что на 0,4% меньше аналогичного показателя 2018 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В ИЮЛЕ 2019 ГОДА (шт.)