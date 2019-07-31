Российский рынок новых мотоциклов в 1 полугодии 2019 года

9 августа 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в январе – июне 2019 года составил 7,7 тыс. единиц. Это на 40,7% больше результата 1 полугодия прошлого года.

Напомним, что рынок новой мототехники в нашей стране падал на протяжении трех лет подряд (2015 – 2017 гг.), достигнув «дна» в 1 квартале 2018 года. Но уже начиная со 2 квартала, он пошел в рост, который продолжается и сейчас.

При более детальном рассмотрении рынка новых мотоциклов отметим, что тройка брендов-лидеров по итогам января – марта 2019 года занимает на нем свыше 40%. На первом месте по объемам рынка, с большим отрывом от конкурентов, находится немецкий BMW, реализовавший 1517 мотоциклов (+27,7% по сравнению с 1 полугодием 2018 года). На втором – Racer (955 шт.; +83,7%), который в 1 квартале был на четвертой позиции. Третьим по объемам продаж за полугодие стал индийский Bajaj (781 шт.; +31,9%). За ним следуют американский Harley-Davidson (651 шт.; +7,8%) и японская Honda (488 шт.; +30,5%).

Вся десятка лидеров демонстрирует положительную динамику, причем у отдельных брендов динамика роста выражена трехзначными цифрами, только Kawasaki сработал практически «в ноль». Также эксперты отметили появление в ТОП-10 новичка – марки Regulmoto (официальный дистрибьютор крупного китайского производителя).