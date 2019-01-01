Российский рынок новых грузовых автомобилей в 1 полугодии 2019 года

29 июля 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 35,7 тыс. единиц, что на 5,8% меньше, чем в 1 полугодии 2018 года.

Первенство на рынке грузовиков традиционно удерживает российский производитель KAMAZ, доля которого за 6 месяцев нынешнего года составила более 35% от общего объема. Так, его результат достиг 12,8 тыс. единиц, показав рост на 6,3%. Вторую строчку занял другой отечественный бренд – GAZ, с результатом в 3,7 тыс. реализованных автомобилей (-5,5%). За ним следуют шведские Volvo (2,7 тыс. шт.; -15,3%) и Scania (2,4 тыс. шт.; -12,4%). Замыкает пятерку лидеров MAN, реализация которого упала на 10,4% до 2 тыс. шт.

Отметим также, что больше половины марок (7) из этой десятки по итогам января – июня 2019 года демонстрируют рыночное падение. Самое большое – у марки DAF, реализация которой снизилась на 29,6%.

В модельной структуре полугодового рейтинга лидерство принадлежит KAMAZ 43118, который был реализован в количестве почти 3 тысяч экземпляров (-6%). Второе место – у GAZ Gazon Next, объем рынка которого упал на 2,1% до 2,6 тыс. единиц. За ним следуют KAMAZ 5490 (2,6 тыс. шт.; +8,6%) и KAMAZ 65115 (2,5 тыс. шт.; +15%). Замыкает пятерку лидеров Volvo FH (1,8 тыс. шт.; -24,1%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам июня 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 6,1 тыс. единиц, снизившись на 8,6%.