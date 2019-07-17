Российский рынок новых LCV в 1 полугодии 2019 года

29 июля 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 49,3 тыс. единиц, что на 8,2% ниже, чем год назад.

По итогам полугодия лидером российского рынка LCV является отечественная марка GAZ, на долю которой пришлось 45% от общего объема или 22,3 тыс. автомобилей (-6,8%). Вторую строчку занимает другой российский производитель – УАЗ, показатели которого тоже упали (-4% до 8,2 тыс. шт.). На третьей позиции – американский Ford (5,1 тыс. шт.; +7,6%). В первую пятерку также попали отечественная LADA (4,9 тыс. шт.; -3,4%) и немецкий Volkswagen (2,5 тыс. шт.; - 2,7%).

Эксперты отмечают, что самый высокий рыночный рост в марочном рейтинге наблюдается у французского Peugeot (+21,9%), а наибольшее падение продемонстрировал Mercedes-Benz (-60,2%).

В модельной структуре лидерство принадлежит GAZ Gazelle Next, объем продаж которой в январе – июне текущего года составил 12,4 тыс. единиц (-12%). Стоит отметить, что на эту модель приходится более четверти всего рынка новых LCV в России. Далее следует иностранная модель – Ford Transit (5 тыс. шт.; +11,4%), а замыкает тройку лидеров еще один представитель Горьковского автомобильного завода – GAZ 3302 с результатом 4,9 тыс. реализованных экземпляров (-3,6%). На четвертой строчке еще один отечественный автомобиль – фургон LADA Largus (4,2 тыс. шт.; -1,5%). Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (3,6 тыс. шт.; -7,3%).

Эксперты отмечают, что большинство (7) моделей в ТОП-10 имеет отрицательную рыночную динамику. Наибольшее падение тут продемонстрировал Volkswagen Caravelle (-18,2%). А наилучший рост в десятке лидеров у GAZ 3221 (+52,8%).

Что касается итогов июня, то эксперты отмечают, что объем рынка новых LCV в России составил 8,2 тыс. единиц – на 10,6% меньше, чем в июне прошлого года. В марочном и модельном рейтингах первого месяца лета лидеры те же, что и в целом по году – GAZ и GAZ Gazelle Next соответственно.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ИЮНЕ И 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (шт.)