Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 1 полугодии 2019 года

29 июля 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2 млн 504,9 тыс. единиц, что на 1,4% меньше, чем в январе – июне 2018 года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой за 6 месяцев 2019 пришлось 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 627,6 тыс. штук, что на 5% меньше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат превысил 278,4 тыс. подержанных экземпляров (-2,8%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (142,3 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 1%. В первую пятерку также попали корейские Hyundai (129,1 тыс. шт.; +3,8%) и KIA (118,9 тыс. шт.; +8,4%).

Эксперты отмечают, что половина марок, входящих в ТОП-10, показали за первую половину года отрицательную динамику перепродаж, однако разница с показателями 2018 года выражается небольшими числами, в диапазоне от -1,2 (Chevrolet) до -5% (LADA).

В модельной структуре вторичного рынка в январе – июне 2019 года лидерство принадлежит хэтчбеку LADA 2114 с объемом 64,7 тыс. машин – на 8,3% меньше, чем за 6 месяцев 2018 года. Второе место занимает самая продаваемая иномарка на рынке автомобилей с пробегом – Ford Focus, с результатом 61,8 тыс. шт. (-2,2%). Замыкает тройку лидеров продукт отечественного автопрома – седан LADA 2107, перепроданный в количестве почти 56 тыс. экземпляров (-9,4%). За ним следуют седан LADA 2170 (49,3 тыс. шт.; -4,6%) и Toyota Corolla (48,4 тыс. шт.; -2,6%).

Эксперты также отмечают, что по итогам июня 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 457,6 тыс. единиц, что на 4,8% меньше аналогичного показателя 2018 года.