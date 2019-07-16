Итоги бизнес-форума «FinAuto – 2019». Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг

24 июля 2019 года

23 июля в Москве проходил бизнес-форум «FinAuto – 2019», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Генеральным IT-партнером форума выступила компания «e-Credit».

Мероприятие собрало более 160 участников, среди которых были представители дилерских центров, финансовые директора, представители кредитно-страховых отделов, собственники бизнеса, а также все те, кто хочет в совершенстве владеть ситуацией на рынке финансовых услуг и получать прибыль даже в условиях нестабильной экономики в стране. Финансовые эксперты и аналитики озвучили актуальную статистику, разработчики IT предложили новые решения в этой сфере, а представители банков рассказали о том, что происходит с рынком и как меняется кредитование сегодня.

Обзор автомобильного и финансового рынков

Открывая форум, исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов дал оценку текущему состоянию рынка автокредитования, рассказал о его структуре и динамике, а также обозначил основные тенденции. В частности, эксперт отметил, что после 4-летнего падения в 2013 – 2016 годах, российский автомобильный рынок 2 года подряд показывал положительную динамику. Если в 2013 – 2014 годах соотношение продаж новых и подержанных автомобилей составляло 1:2 – 1:2,6, то после 4 лет оно составляет 1:3 – 1:4.

Продолжая анализ рынка, Владимир Шикин (Национальное бюро кредитных историй) отметил, что в первом полугодии 2019 года автокредитование вернулось к росту: после нулевой динамики выдач новых кредитов во второй половине 2018 года, в первом и втором кварталах 2019 года темпы роста составили 14% и 13% соответственно. Эксперт также рассказал о программах, которые помогают банкам определить риск-портфель заемщиков, влияющий в дальнейшем на качество обслуживания автокредита и на его параметры.

Об изменениях на рынке автострахования рассказал Евгений Уфимцев из Российского союза автостраховщиков. Он подробно остановился на той работе, которую совместно проводят РСА, ЦБ, АЕБ и РОАД для совершенствования «Единой методики расчета стоимости ремонта». Кроме того, эксперт отметил, что в связи с изменениями тарификации в ОСАГО с 1 января 2020 года страховщики смогут расширять тарифный коридор в обе стороны на 40%, а с 1 октября 2020 года – еще на 30%.

Тему страхования продолжил Денис Морозов (Ингосстрах). Он подчеркнул, что в этой сфере необходим прорыв, который будет заключаться в проникновении добровольного страхования в сегмент автомобилей с пробегом, а также напомнил о другой проблеме – отсутствии локального ремонта в технологии автопроизводителей.

Генеральный директор АО «ЛК «Европлан» Александр Михайлов рассказал о ситуации на рынке лизинга, отметив, что несмотря на спад рынка новых автомобилей в России, доля лизинга в последние годы растет. Например, в коммерческом секторе есть марки, где доля лизинга занимает порядка 80% от всего объема продаж, а среди легковых автомобилей у некоторых брендов каждый третий автомобиль продается в кредит. Основной задачей Александр Михайлов назвал увеличение прозрачности рынка лизинга и повышение его доступности как для юридических, так и для физических лиц.

Продолжили тему лизинга Дмитрий Астрахан (Jaguar Land Rover) и Вячеслав Михайлов («ВТБ Лизинг»). Они рассказали о лизинговых программах дистрибьюторов и предложили эффективные решения по их внедрению.

Автомобильное кредитование

Вторая сессия форума открылась выступлением Светланы Бобровой из компании «Nielsen Россия». Базируясь на результатах опросов, она объяснила, почему в России стали меньше покупать автомобили, что такое «московизация» населения и почему в разных регионах страны потребители так сильно отличаются друг от друга.

Представитель генерального спонсора форума, компании «e-Credit», Кирилл Ларин рассказал, как цифровые технологии помогают увеличить кредитно-страховые продажи в дилерском центре.

О том, как важно дать прозрачную и надежную оценку остаточной стоимости автомобиля, и как этот инструмент способствует развитию автокредитования в своем докладе наглядно продемонстрировал Сергей Удалов («АВТОСТАТ»).

А вот практическим опытом применения этого инструмента в программах кредитования с обратным выкупом автомобилей (buy-back) и для автомобилей с пробегом поделились Алекс Гурин (Hyundai Capital) и Михаил Харитонов (Сетелем Банк).



IT-инструменты и решения для бизнеса

В рамках форума была организована серия блиц-докладов, где IT-компании представили свои инструменты и решения по следующим вопросам:

- как большие данные помогают делать большие продажи – Лев Овчинников, Refflection;

- управление кредитно-страховыми продажами в ДЦ – Дарья Тимченко, Fresh Auto;

- цифровая финансовая программа производителя в 2020 году – Кирилл Ларин, e-Credit;

- как данные об автомобилях и их владельцах помогают увеличить прибыль в страховании, кредитовании и лизинге – Александр Колупаев, АВТОКОД;

- IT-решения для страхового бизнеса – Жанна Специальная, ЭЛТ;

- Peer-2-peer каршеринг – свободная ниша для страховых и лизинговых компаний – Антон Дунаев, Александр Фельдман, Shake;

- что нового происходит в системе электронных паспортов для автобизнеса – Борис Ионов, ЭПТС.

Круглый стол. Автомобильное кредитование: что происходит с рынком и как трансформируется кредитование?

По мнению участников круглого стола функции дилеров в ближайшем будущем изменятся кардинально. Кирилл Ларин из компании «e-Credit» предположил, что всеобщая цифровизация автомобильного бизнеса проявится в том, что скоро дилерские центры превратятся, по сути, в точки выдачи автомобилей. Остальные участники были готовы оспорить эту мысль, однако все они согласились, что глубокие изменения происходят в этом бизнесе уже сейчас. Зачастую человек приходит в ДЦ, уже зная, что именно он хочет, и весь его выбор заключается только в финальном тест-драйве или выборе тех финансовых условий, которые может предложить дилер.

В ходе круглого стола очень много времени было посвящено тому, как надо кредитовать и страховать автомобили с пробегом, поскольку сейчас этот вопрос стоит очень остро. До сих пор не все финансовые и страховые компании выработали для себя методики работы на этом рынке, здесь остается много нерешенных вопросов. Однако те банки, которые уже работают с подержанными автомобилями, готовы к экспансии и захвату этого рынка. Это, к примеру, отметил генеральный директор Сетелем Банка Ильдар Фасхутдинов.

Денис Мусиенко, заместитель генерального директора «Тинькофф», который представляет и банковскую и страховую компанию в одном лице, подчеркнул, что рынок автомобилей с пробегом – это самый быстрорастущий сегодня сегмент всего рынка, а потому – самый интересный и перспективный для работы.

В завершении встречи все участники конференции оценили важность и актуальность такой площадки. В отличие от секторальных конференций, которые профилируются только на банковском или страховом секторах, конференция «FinAuto – 2019» позволила людям из разных сфер автомобильного бизнеса собраться вместе и обсудить самые острые и актуальные проблемы, которые существуют на стыке этих направлений. Дилеры, как непосредственные продавцы услуг кредитования и страхования, также высказывали свои многочисленные пожелания, а все остальное автомобильное сообщество имело возможность услышать и обсудить их.

Посмотреть выступления спикеров онлайн можно в FaceBook:

1 сессия (первая часть): выступления Сергея Удалова и Владимира Шикина

1 сессия (вторая часть): выступления Евгения Уфимцева, Дениса Морозова, Александра Михайлова, Дмитрия Астрахана, Вячеслава Михайлова

2 сессия: Автомобильное кредитование

3 сессия: IT-инструменты и решения для бизнеса

4 сессия: круглый стол - что происходит с рынком автомобильного кредитования?