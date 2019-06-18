Средний возраст автомобилей с пробегом в регионах РФ

18 июня 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России превысил 2 млн единиц. При этом средний возраст всех перепроданных за этот период машин составил 11,4 года.

В зависимости от субъекта РФ данный показатель заметно отличается. Так, в 41 регионе он оказывается ниже, чем в целом по стране. Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – здесь их средний возраст составляет менее 9 лет. Еще в 6 регионах страны (Санкт-Петербург, Дагестан, Чувашия, Удмуртия, Самарская область и Пермский край) он не дотягивает до 10 лет, а в Подмосковье и ХМАО – равен им.

В остальных российских регионах средний возраст легковых автомобилей с пробегом, реализованных с января по май, превышает 10 лет. Причем в Ростовской, Ивановской, Калужской областях и Северной Осетии он идентичен общероссийскому показателю (11,4 года).

Самые «старые» машины в стране перепродаются в субъектах Дальнего Востока. К примеру, на Камчатке их средний возраст достигает 17 лет, а в Еврейской АО, Магаданской области, на Сахалине, Алтае и в Бурятии он составляет более 16 лет. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», столь высокий средний возраст во многом объясняется структурой местного автопарка, основу которого образует техника, в течение длительного времени ввозившаяся из соседней Японии.

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Регионы РФ по среднему возрасту легковых автомобилей с пробегом (скачать таблицу в формате Excel)