Итоги национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»

7 июня 2019 года
6 июня в Москве были оглашены итоги пятой ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019». Вручение дипломов победителям состоялось на торжественной церемонии на площадке Orion Hall.
Организаторами этого масштабного проекта являются аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и лидирующий сервис по продаже авто с пробегом «Авито Авто». Генеральным партнером премии стало ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), отвечающее за развитие глобального бизнеса смазочных материалов ЛУКОЙЛ.
Цель национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» – выявить наиболее передовые дилерские центры и холдинги в сфере организации продаж и сервиса. К участию в ней были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,5 тысячи). На основе анализа деятельности нескольких сотен дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» проведен серьезный конкурсный отбор и на базе полученной интегральной оценки (в баллах) определены лидеры.
Как и годом ранее, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка автомобильного ритейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте – отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.
Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три подгруппы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов.
В каждой группе были определены победители в следующих номинациях:
- Лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей.
- Лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом.
- Лучший дилер / холдинг по организации сервиса.
Победители в каждой номинации определялись на основе частных рейтингов по ряду показателей с использованием весовых коэффициентов*.
Помимо этого, в пятый, юбилейный год «Авито Авто» представил новую номинацию «Маркетинг – Автомобили с пробегом». Рейтинг игроков в сегментах масс-маркет и премиум составлен на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито, по результатам которого награждены победители в массовом и премиальном сегментах. Представители компании поощрили лучших дилеров бонусным фондом на продвижение на площадке.
Также в рамках проекта были определены победители в специальной номинации «Доверие потребителей» (в массовом и премиальном сегментах), которая основана на опросе автовладельцев – пользователей «Авито Авто». В опросе приняли участие более 10 000 российских автовладельцев, которые в 2018 году обслуживали свой автомобиль у официального дилера.
Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»:
- Это уже пятая по счету национальная премия «АВТОДИЛЕР ГОДА». Приятно, что в проекте участвуют официальные дилеры со всей России: от Калининграда до Владивостока. Мы с удовольствием отмечаем, что количество участников с каждым годом растет: в этом году на номинации претендовало уже 560 дилерских центров и холдингов. Среди них появились и так называемые «закрытые» компании, которые обычно не делятся своими данными, но сейчас, очевидно, увидев масштаб конкурса и поверив в его объективность, решили изменить своим установкам и пойти на контакт.
Уникальность нашей премии состоит в том, что мы оцениваем различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). На основе интегральной оценки (которая рассчитывается по целому ряду показателей) мы выбираем лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения своих компаний.
Российский авторынок меняется, и мы меняемся вместе с ним, поэтому в начале 2019 года мы провели экспертный совет, к участию в котором были приглашены представители столичных и региональных автохолдингов. Собственники ряда компаний высказали свои предложения и пожелания по методике оценки дилеров и холдингов. Президент РОАД Олег Мосеев также предложил ряд решений, которые смогли довести методику оценки до полного соответствия рыночным реалиям. Все вышесказанное говорит о том, что премия развивается и трансформируется, чтобы отражать рыночные реалии и идти в ногу со временем.
Иван Гуз, управляющий директор «Авито Авто»:
- Мы в пятый раз проводим премию и видим, что ее популярность и авторитетность растет с каждым годом. Увеличивается количество честных игроков, которые подают заявки на участие в премии и стремятся получить почетное звание «Автодилера года». Самая важная задача и премии, и «Авито Авто» как лидера по продажам авто с пробегом – формирование цивилизованного и прозрачного рынка. В этих же целях Авито развивает свои продукты: Автотеку – сервис проверки истории авто с самой полной базой данных в России, услугу выездной диагностики и другие сервисы.
Другая задача – помощь партнерам в развитии бизнеса. В этом году мы представили новую номинацию «Маркетинг – Автомобили с пробегом». Мы выбрали самых эффективных дилеров на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито и поощрили их призовым фондом – бонусными баллами на площадке, которые они смогут потратить на рекламное продвижение. А совсем скоро мы представим инструмент, который позволит оптимизировать рекламный бюджет и выстраивать самую эффективную стратегию продвижения объявлений.
ПОБЕДИТЕЛИ
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* Методика определения победителей премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»:
Номинация «Организация продаж – Новые автомобили»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж новых автомобилей;
- объем продаж новых автомобилей на 1 дилерский контракт;
- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;
- динамика продаж холдинга, 2018/2017.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- объем продаж новых автомобилей к численности населения региона присутствия;
- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 автомобиль;
- динамика продаж дилера в регионе в сравнении с продажами бренда.
Номинация «Организация продаж – Автомобили с пробегом»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;
- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- динамика продаж холдинга, 2018/2017.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;
- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- динамика продаж дилера, 2018/2017.
Номинация «Организация сервиса»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- выручка от услуг ТО и ремонта;
- выручка от ТО и ремонта на 1 продуктивного работника службы сервиса;
- выручка от продаж запасных частей;
- выручка от продаж запасных частей на 1 работника сервисной службы.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- общее количество заездов на СТО;
- количество машинозаездов на 1 работника сервисной службы;
- выручка от услуг ТО и ремонта;
- выручка от продаж запасных частей;
- средний чек на обслуживание;
- выручка от ТО и ремонта на 1 работника сервисной службы;
- динамика заездов на СТО, 2018/2017.
Номинация «Маркетинг – Автомобили с пробегом»
Оценка дилеров.
Рейтинг ДЦ составлен на основе анализа данных по размещению объявления на «Авито Авто».
Рассчитаны следующие показатели:
- оборачиваемость склада дилерского центра для сегмента масс-маркет автомобилей с пробегом;
- оборачиваемость капитала дилерского центра для сегмента премиум автомобилей с пробегом.
Номинация «Доверие потребителей»
Оценка дистрибьюторов (дилерской сети).
Индекс «Доверие потребителей» рассчитывался из следующих частных показателей:
- удовлетворенность обслуживанием в дилерском центре;
- доверие обслуживанию в сервисном центре дилера.
В этом опросе приняли участие более 10 000 российских автовладельцев, являющихся пользователями «Авито Авто» и обслуживавших свой автомобиль у официального дилера в 2018 году.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»:
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