Итоги национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»

7 июня 2019 года

6 июня в Москве были оглашены итоги пятой ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019». Вручение дипломов победителям состоялось на торжественной церемонии на площадке Orion Hall.

Организаторами этого масштабного проекта являются аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и лидирующий сервис по продаже авто с пробегом «Авито Авто». Генеральным партнером премии стало ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), отвечающее за развитие глобального бизнеса смазочных материалов ЛУКОЙЛ.

Цель национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» – выявить наиболее передовые дилерские центры и холдинги в сфере организации продаж и сервиса. К участию в ней были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,5 тысячи). На основе анализа деятельности нескольких сотен дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» проведен серьезный конкурсный отбор и на базе полученной интегральной оценки (в баллах) определены лидеры.

Как и годом ранее, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка автомобильного ритейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте – отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.

Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три подгруппы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов.

В каждой группе были определены победители в следующих номинациях:

- Лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей.

- Лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом.

- Лучший дилер / холдинг по организации сервиса.

Победители в каждой номинации определялись на основе частных рейтингов по ряду показателей с использованием весовых коэффициентов*.

Помимо этого, в пятый, юбилейный год «Авито Авто» представил новую номинацию «Маркетинг – Автомобили с пробегом». Рейтинг игроков в сегментах масс-маркет и премиум составлен на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито, по результатам которого награждены победители в массовом и премиальном сегментах. Представители компании поощрили лучших дилеров бонусным фондом на продвижение на площадке.

Также в рамках проекта были определены победители в специальной номинации «Доверие потребителей» (в массовом и премиальном сегментах), которая основана на опросе автовладельцев – пользователей «Авито Авто». В опросе приняли участие более 10 000 российских автовладельцев, которые в 2018 году обслуживали свой автомобиль у официального дилера.

Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»:

- Это уже пятая по счету национальная премия «АВТОДИЛЕР ГОДА». Приятно, что в проекте участвуют официальные дилеры со всей России: от Калининграда до Владивостока. Мы с удовольствием отмечаем, что количество участников с каждым годом растет: в этом году на номинации претендовало уже 560 дилерских центров и холдингов. Среди них появились и так называемые «закрытые» компании, которые обычно не делятся своими данными, но сейчас, очевидно, увидев масштаб конкурса и поверив в его объективность, решили изменить своим установкам и пойти на контакт.

Уникальность нашей премии состоит в том, что мы оцениваем различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). На основе интегральной оценки (которая рассчитывается по целому ряду показателей) мы выбираем лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения своих компаний.

Российский авторынок меняется, и мы меняемся вместе с ним, поэтому в начале 2019 года мы провели экспертный совет, к участию в котором были приглашены представители столичных и региональных автохолдингов. Собственники ряда компаний высказали свои предложения и пожелания по методике оценки дилеров и холдингов. Президент РОАД Олег Мосеев также предложил ряд решений, которые смогли довести методику оценки до полного соответствия рыночным реалиям. Все вышесказанное говорит о том, что премия развивается и трансформируется, чтобы отражать рыночные реалии и идти в ногу со временем.

Иван Гуз, управляющий директор «Авито Авто»:

- Мы в пятый раз проводим премию и видим, что ее популярность и авторитетность растет с каждым годом. Увеличивается количество честных игроков, которые подают заявки на участие в премии и стремятся получить почетное звание «Автодилера года». Самая важная задача и премии, и «Авито Авто» как лидера по продажам авто с пробегом – формирование цивилизованного и прозрачного рынка. В этих же целях Авито развивает свои продукты: Автотеку – сервис проверки истории авто с самой полной базой данных в России, услугу выездной диагностики и другие сервисы.

Другая задача – помощь партнерам в развитии бизнеса. В этом году мы представили новую номинацию «Маркетинг – Автомобили с пробегом». Мы выбрали самых эффективных дилеров на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито и поощрили их призовым фондом – бонусными баллами на площадке, которые они смогут потратить на рекламное продвижение. А совсем скоро мы представим инструмент, который позволит оптимизировать рекламный бюджет и выстраивать самую эффективную стратегию продвижения объявлений.

ПОБЕДИТЕЛИ