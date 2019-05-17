Российский рынок новых грузовых автомобилей в апреле 2019 года

20 мая 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил около 7 тыс. единиц, что на 1,7% меньше, чем в апреле 2018 года.

Первенство на рынке грузовиков традиционно удерживает российский производитель KAMAZ, доля продаж которого в апреле составила 35,2% от общего объема. Так, его результат достиг 2,5 тыс. единиц, показав рост на 7,7%. Вторую строчку занял другой отечественный бренд – GAZ, с результатом в 724 реализованных автомобиля (-7,8%). За ним следуют шведские Volvo (467 шт.; -14,8%) и Scania (460 шт.; +9,8%). На пятом месте – немецкий MAN (408 шт.), рыночная динамика которого составила 19%.

Отметим, что половина марок из десятки лидеров по итогам апреля 2019 года демонстрируют рыночное падение, причем самое большое показывает нидерландский DAF (-41,8%). А рост, помимо KАMAZ (+7,7%), Scania (+9,8%) и MAN (+19%), зарегистрирован еще у марок MAZ (+22,6%) и URAL (+18,2%).

В модельной структуре апрельского рейтинга лидерство принадлежит KAMAZ 43118, который был реализован в количестве 560 экземпляров (-9,7%). Второе место – у KAMAZ 5490, объем рынка которого упал на 7,7% до 540 единиц. За ним следует GAZ Gazon Next (525 шт.; +2,7%). Замыкают пятерку лидеров KAMAZ 65115 (489 шт.; +34,7%) и Volvo FH (367 шт.; -12,4%), ставший лидером среди моделей иностранного происхождения.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам четырех месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей составил 24,5 тыс. единиц, снизившись на 2%.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ

В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА (шт.)