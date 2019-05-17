Российский рынок новых LCV в апреле 2019 года

20 мая 2019 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,7 тыс. единиц, снизившись на 9,2%.

Лидером рынка по-прежнему остается GAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 4,4 тыс. автомобилей – на 7,1% меньше, чем в апреле прошлого года. Вторую строчку занимает другой отечественный производитель – УАЗ, с показателем 1,5 тыс. единиц (+1,3%). На третью позицию поднялась отечественная LADA (1 026 шт.; -6,4%), сместив на четвертое место американский Ford (1 004 шт.; +5,6%). Замыкает первую пятерку немецкий Volkswagen (557 шт.; -6,5%).

Как отмечают эксперты, всего три бренда из первой десятки в апреле продемонстрировали положительную динамику, при этом cамый высокий рыночный рост наблюдается у французского Peugeot (+50%). У оставшихся семи брендов зафиксировано падение, а у Mercedes-Benz и Fiat оно даже превышает 60%.

Среди моделей первые два места заняли отечественные автомобили. Лидером вновь стала GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в апреле 2019 года составил 2,4 тыс. единиц, что на 17% меньше, чем год назад. Отметим также, что на эту модель пришлась почти четверть (24,2%) российского рынка новых LCV.

Второе место заняла GAZ 3302 с результатом 1 070 штук (+7,1%), а на третью строчку опустился американский Ford Transit (972 шт.; +7,4%). Следующие пять строчек в модельном рейтинге также занимают отечественные автомобили. Самый высокий рост при этом демонстрирует GAZ 3221 (+47,2%), занимающий 8 строчку, а самое сильное падение – Volkswagen Caravelle (-31,5%), находящийся на 9 месте рейтинга. Замыкает ТОП-10 российского рынка новых LCV в апреле УАЗ 2206 (212 шт.; +1,9%).

Отметим также, что по итогам первых четырех месяцев 2019 года объем рынка новых LCV в нашей стране составил 33,5 тыс. единиц, показав падение на 4,3%.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА (шт.)