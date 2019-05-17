Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле 2019 года

20 мая 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше, чем в апреле 2018 года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 123 тыс. штук, что на 6,6% больше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат достиг 52,8 тыс. подержанных экземпляров (+4,8%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (27,3 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 10,9%. В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (25,1 тыс. шт.; +16,7%) и KIA (22,8 тыс. шт.; +18,4%).

Эксперты отмечают, что все марки, входящие в ТОП-10, показали в прошлом месяце положительную динамику рынка. При этом у половины из них был зафиксирован рост, превышающий 10%.

В модельной структуре вторичного рынка в апреле 2019 года лидерство принадлежит LADA 2114 с объемом 12,3 тыс. машин – на 0,9% больше, чем в апреле 2018 года. На втором месте находится также продукт отечественного автопрома – LADA 2107, перепроданный в количестве 11,5 тыс. экземпляров (+3,4%). Замыкает тройку лидеров самая продаваемая иномарка на рынке автомобилей с пробегом – Ford Focus, с 11,5 тыс. экземпляров (+6,4%). За ней следуют Toyota Corolla (9,2 тыс. шт.; +5,1%) и Hyundai Solaris (9,2 тыс. шт.; +19,6%).

Эксперты также отмечают, что по итогам 4 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 619,3 тыс. единиц, что на 2,8% больше аналогичного показателя 2018 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА (шт.)