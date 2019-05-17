Российский рынок мотоциклов с пробегом в 1 квартале 2019 года

17 мая 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка мотоциклов с пробегом в 1 квартале 2019 года составил 7,2 тыс. единиц, что на 45% больше, чем годом ранее.

При более детальном рассмотрении вторичного рынка мотоциклов отметим, что четыре первых места в марочной структуре занимают японские бренды – Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, на которые суммарно приходится около 60% рынка. На первом месте, с большим отрывом от конкурентов, располагается Honda, перепродажи которой за отчетный период составили 1,7 тыс. мотоциклов (+47,7% по сравнению с 1 кварталом 2018 года). На втором – Yamaha (1,2 тыс. шт.), реализация подержанной мототехники у которой выросла на 60,2%. Мотоциклы Suzuki были перепроданы в количестве 771 штуки (+45,5%), Kawasaki – 557 единиц (+57,8%). Замыкает пятерку лидеров немецкий бренд BMW (518 шт.; +71%).

В ТОП-10 также попали: отечественные «Урал» и «ИЖ» (на 6 и 9 местах соответственно), американский Harley-Davidson, российско-китайский (созданный в сотрудничестве с китайской корпорацией China Qianjiang Group) Stels и чешская Jawa. Эксперты отмечают, что вся первая десятка за указанный период (январь – март) продемонстрировала рост, причем семь марок выросли в объемах более чем на 45%. Самую высокую динамику здесь показал Stels, объем вторичного рынка которого вырос вдвое.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА МОТОЦИКЛОВ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ (шт.)