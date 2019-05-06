Российский рынок новых мотоциклов в 1 квартале 2019 года

7 мая 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в 1 квартале 2019 года составил 958 единиц, что на 89,3% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что такой рост – следствие «низкой базы», сложившейся в январе – марте прошлого года.

Напомним, что рынок новой мототехники в нашей стране падал на протяжении трех лет подряд (2015 – 2017 гг.), достигнув «дна» в 1 квартале 2018 года. Но уже начиная со 2 квартала, он пошел в рост, который продолжается и сейчас.

При более детальном рассмотрении рынка новых мотоциклов отметим, что тройка брендов-лидеров по итогам января – марта 2019 года занимает на нем свыше 40%. На первом месте по объемам рынка с большим отрывом от конкурентов – немецкий BMW, реализовавший 216 мотоциклов (+89,5% по сравнению с 1 кварталом 2018 года). На втором – индийский Bajaj (97 шт.), нарастивший реализацию своей мототехники более чем вдвое (+106,4%), на третьем – американский Harley-Davidson (95 шт.; +30,1%).

Вся десятка лидеров демонстрирует положительную динамику, исключение составил только бренд KTM, сработавший «в ноль». Также эксперты отметили возвращение в десятку лидеров китайского бренда Motoland (покинувшего ТОП-10 в 2018 году) и появление в ней новичка – марки Kayo.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)