Итоги профессиональной премии по автомобилям с пробегом - «USED CAR AWARDS 2019»

24 апреля 2019 года

В рамках форума автомобильного бизнеса «Used Cars Forum - 2019» состоялось награждение лауреатов ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2019», учрежденной аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 брендов.

Для составления рейтинга все дистрибьюторы (бренды) были сгруппированы по сегментам: массовый и премиальный. В каждом из этих сегментов был выбран лучший бренд в следующих номинациях:

- «Объем продаж автомобилей с пробегом». Оценка здесь проводилась путем расчета отношения продаж автомобилей с пробегом профильной марки в дилерской сети бренда к регистрациям автомобилей с пробегом этой же марки возрастом до 10 лет.

- «Организация продаж автомобилей с пробегом». В этой номинации речь шла о том, какую долю сертифицированные автомобили марки, реализованные через дилерскую сеть, занимают в общих регистрациях автомобилей с пробегом этого же бренда. При этом максимальный возраст автомобилей, по которым учитывались перерегистрации, соответствовал максимальному возрасту, заявленному требованиями соответствующей программы производителя. Цель этой номинации – отметить бренды, развивающие собственные программы продаж сертифицированных автомобилей, за качество работы по данному направлению.

- «Соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым». Здесь определялась доля продаж всех автомобилей с пробегом в дилерской сети бренда от общего количества регистраций новых автомобилей этого же бренда у физических лиц.

- «Рост продаж сертифицированных автомобилей с пробегом профильной марки». Оценка была произведена путем сравнения объемов продаж таких автомобилей в 2018 и 2017 годах.

В итоге лучшим дистрибьютором (брендом) по объему продаж автомобилей с пробегом собственной марки в массовом сегменте стал Volkswagen, а в премиальном – Jaguar Land Rover. В тройку лидеров здесь также попали:

- массовый сегмент: 2 место – Mazda, 3 место – Nissan;

- премиальный сегмент: 2 место – MINI, 3 место – BMW.

В свою очередь, лучшим дистрибьютором по организации продаж автомобилей с пробегом в массовом сегменте стал KIA, в премиальном – снова Jaguar Land Rover. При этом доля сертифицированных автомобилей в перерегистрациях у Jaguar Land Rover превысила 35%. Таким образом, каждый третий автомобиль с пробегом этих британских марок возрастом до 5 лет реализуется в России по программе Jaguar Land Rover Approved. На втором месте в массовом сегменте – Mazda, на третьем – Hyundai. В премиум-сегменте второе и третье места распределились между BMW и Porsche соответственно.

Наилучшее соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым автомобилям среди массовых марок оказалось у Volkswagen, в премиум-сегменте – у Jaguar Land Rover. В массовом сегменте на втором и третьем месте оказались Nissan и Toyota. При этом у всех трех лидеров этот показатель превысил 50%, то есть каждый второй проданный автомобиль этих марок – с пробегом. В премиальном сегменте в тройку лидеров также попали BMW (2 место) и Lexus (3 место).

Лучший показатель роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом продемонстрировал Renault: число машин, реализованных по программе Renault Selection выросло в 2018 году более чем в 2 раза. В премиальном сегменте самый высокий рост показал Porsche, которому удалось увеличить продажи автомобилей по программе Porsche Approved почти на треть. Достойную динамику продаж также показали: в массовом сегменте – Mazda и Mitsubishi, а в премиальном – BMW и Lexus.