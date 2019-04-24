НБКИ и АВТОСТАТ: в 1 квартале 2019 года банки выдали около 200 тысяч автокредитов

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23 апреля 2019 года По информации 4 200 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 1 квартала 2019 года количество купленных в кредит автомобилей составило 191,3 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 13,7% (в 1 кв. 2018 года – 168,3 тыс. шт.). Таким образом, количество выданных в 1 квартале 2019 года автокредитов фактически достигло показателей докризисного 2014 года (194,1 тыс. шт.) (Диаграмма 1). Диаграмма 1. Динамика выдачи автокредитов в 1 кв. 2014 – 2019 гг., в тыс. шт.

Сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», и количества выданных автокредитов указывает на рекордный показатель доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка (Таблица 1). Так, в 1 квартале 2019 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 59,2% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7 процентного пункта (в 1 квартале 2018 года – 51,5%). Таблица 1. Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит в 1 квартале 2014 – 2019 гг.

«Банки наращивают выдачу автокредитов, увеличивая долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка почти до 60 процентов, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно, что растущие темпы автокредитования оказывает существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Чему во многом способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и максимально эффективно управлять существующими рисками». «После двухлетнего роста, в 1 квартале 2019 года российский авторынок продемонстрировал незначительное падение (-1%), – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – И если бы не рост автокредитования, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рекордный уровень доли автокредитов в структуре продаж в первую очередь связан с возобновлением в марте госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль») на всей территории страны». Таблица 2. ТОП-15 регионов с наибольшими объемами рынка в 1 кв. 2019 г.