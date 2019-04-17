Российский рынок новых грузовых автомобилей в марте 2019 года

9 апреля 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,7 тыс. единиц, что на 5,5% меньше, чем в марте 2018 года.

Первенство на рынке грузовиков традиционно удерживает российский производитель KAMAZ, доля продаж которого в первый месяц весны составила 37% от общего объёма. Так, его реализация достигла 2,5 тыс. единиц, показав рост на 7,3%. Вторую строчку занял другой отечественный бренд – GAZ, с результатом в 763 реализованных автомобиля (+15,8%). За ним следуют шведские Volvo (582 шт.; -7,6%) и Scania (391 шт.; -21,3%). На пятом месте – немецкий MAN, рыночная динамика которого за отчетный период упала на 20,2% до 375 единиц.

Отметим, что более половины (6) марок из десятки лидеров по итогам марта 2019 года демонстрируют рыночное падение. А рост, помимо тройки лидеров, зафиксирован еще у белорусского MAZ (+24,3%), причем это наибольший показатель в ТОП-10.

В модельной структуре мартовского рейтинга лидерство принадлежит KAMAZ 43118, который был реализован в количестве 636 экземпляров (+9,3%). Второе место – у GAZ Gazon Next, объем рынка которого вырос на 26,8% до 553 единиц. За ним следуют ещё две модели Камского автозавода – KAMAZ 5490 (531 шт.; +11,6%) и KAMAZ 65115 (408 шт.; -1,2%). Замыкает пятёрку лидеров Volvo FH (339 шт.; -15,7%), ставший лидером среди моделей иностранного происхождения.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 1 квартала 2019 года объём рынка новых грузовых автомобилей составил 17,6 тыс. единиц, снизившись на 2,1%.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В МАРТЕ 2019 ГОДА (шт.)