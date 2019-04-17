Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в марте 2019 года

9 апреля 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 430,9 тыс. единиц, что на 0,2% меньше, чем в марте 2018 года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 108 тыс. штук, что на 4,7% ниже показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат достиг 48,3 тыс. подержанных экземпляров (-1,6%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (24,7 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 3,3%. В первую пятерку также попадают Hyundai (21,8 тыс. шт.; +5,1%) и KIA (19,8 тыс. шт.; +10,8%).

Эксперты отмечают, что больше половины марок в ТОП-10 показали в марте положительную динамику рынка. В «минус» ушли LADA, Toyota, Ford и Mitsubishi.

В модельной структуре вторичного рынка в марте 2019 года лидерство принадлежит LADA 2114 с объемом 11,2 тыс. машин – на 7,7% меньше, чем в марте 2018 года. На втором месте находится самая продаваемая иномарка на рынке автомобилей с пробегом – Ford Focus с 10,5 тыс. подержанных экземпляров (-2,3%). Замыкает тройку лидеров LADA 2107 (9,3 тыс. шт.; -10%), за которой следуют отечественная LADA 2170 (8,5 тыс. шт.; -6,5%) и японская Toyota Corolla (8,3 тыс. шт.; -1,1%).

Эксперты также отмечают, что по итогам 1 квартала 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 137,1 тыс. единиц, что на 0,5% больше аналогичного показателя 2018 года.