Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Инфографика

Динамика российского авторынка в марте 2019 года
  • 04.04.19

    Динамика российского авторынка в марте 2019 года
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Илья Ноготков («Европлан»)
  • 05.04.18

    «ForAuto-2018»: Илья Ноготков («Европлан»)
Все видео

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 апреля

    Российский авторынок в марте вырос на 1,8%

    Продажи легковых автомобилей и LCV составили 160180 единиц.

Вся аналитика

Горячая новость

Российский рынок грузовых автомобилей и спецтехники с пробегом упал на 5%
  • 5.04.19 - 09:13

    Российский рынок грузовых автомобилей и спецтехники с пробегом упал на 5%
Все новости

Свежая статья

Продажи автомобилей в России снова пошли вверх («Авторамблер»)
  • 05 апреля

    Продажи автомобилей в России снова пошли вверх («Авторамблер»)
Все статьи

05.04.19 Прочитали 74 раз

Рынок автомобилей с пробегом в городах-миллионниках РФ

Рынок автомобилей с пробегом в городах-миллионниках РФ

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

PDF, 45 стр.

32 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

5 апреля 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам двух месяцев 2019 года суммарный объем рынка легковых автомобилей с пробегом в российских городах с населением более 1 млн человек составил 132,2 тыс. единиц. Это составляет 18,7% от всего вторичного рынка страны.

Несмотря на то, что в целом по России этот рынок показывается небольшой рост (+1%), в городах-миллионниках наблюдается его падение, которое в общей сложности оказалось равным -3,1%. Впрочем, если рассматривать каждый город в отдельности, то отрицательная динамика вторичного рынка отмечена в 10 из 16.

Так, два крупнейших мегаполиса России – Москва и Санкт-Петербург – имеют одинаковый показатель падения рынка подержанных легковых автомобилей (-8,2%). При этом за два первых месяца нынешнего года там было перепродано 35,9 и 23,1 тыс. таких машин соответственно. Сильнее вторичный рынок упал лишь в Самаре (-8,4% до 4,5 тыс. шт.), а еще в семи городах его падение составило от -1,2% до -6,1%.

В шести городах-миллионниках рынок автомобилей с пробегом продемонстрировал положительную динамику. Так, крупнейший нестоличный вторичный рынок – в Новосибирске – вырос на 6,8% и достиг 8,3 тыс. экземпляров. Еще больший рост (+9%) отмечается в Краснодаре – там за январь – февраль текущего года владельцев сменили 6,8 тыс. автомобилей. А вот двузначный рост рынка зафиксирован в Красноярске (+11,5% до 5,7 тыс. шт.) и Воронеже (+16,6% до 4,6 тыс. шт.).

Отметим также, что в двух городах с наименьшим объемом рынка – Волгограде и Перми – перепродажи автомобилей снизились на 1,2% и 6,1%, составив 3,9 и 3,5 тыс. единиц соответственно.

Рынок автомобилей с пробегом в городах-миллионниках РФ

Что касается моделей-лидеров вторичных рынков в городах-миллионниках, то в шести из них таковой является Ford Focus. Этот автомобиль занял первую строчку рейтинга в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Воронеже.

В трех сибирских городах – Красноярске, Новосибирске и Омске – лидером стала Toyota Corolla, а в Нижнем Новгороде и Казани – KIA Rio. Жители других поволжских городов, а именно Волгограда и Самары, предпочитают подержанные отечественные модели – хэтчбек LADA 2114 («Самара-2») и седан LADA 2170 («Приора») соответственно.

В оставшихся трех городах-миллионниках самыми перепродаваемыми автомобилями стали: Daewoo Nexia – в Уфе, Opel Astra – в Краснодаре, Hyundai Accent – в Ростове-на-Дону.

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили вторичный рынок авто с пробегом автомобили с пробегом модели-лидеры

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

В Москве и Санкт-Петербурге рынок автомобилей с пробегом снизился на 8%

сегодня, 14:01

Все новости

Статьи на тему

Продажи автомобилей в России снова пошли вверх («Авторамблер»)

сегодня, 10:50

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в марте 2019 года

вчера, 16:00

Вся инфографика
 