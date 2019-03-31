Рынок автомобилей с пробегом в городах-миллионниках РФ

5 апреля 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам двух месяцев 2019 года суммарный объем рынка легковых автомобилей с пробегом в российских городах с населением более 1 млн человек составил 132,2 тыс. единиц. Это составляет 18,7% от всего вторичного рынка страны.

Несмотря на то, что в целом по России этот рынок показывается небольшой рост (+1%), в городах-миллионниках наблюдается его падение, которое в общей сложности оказалось равным -3,1%. Впрочем, если рассматривать каждый город в отдельности, то отрицательная динамика вторичного рынка отмечена в 10 из 16.

Так, два крупнейших мегаполиса России – Москва и Санкт-Петербург – имеют одинаковый показатель падения рынка подержанных легковых автомобилей (-8,2%). При этом за два первых месяца нынешнего года там было перепродано 35,9 и 23,1 тыс. таких машин соответственно. Сильнее вторичный рынок упал лишь в Самаре (-8,4% до 4,5 тыс. шт.), а еще в семи городах его падение составило от -1,2% до -6,1%.

В шести городах-миллионниках рынок автомобилей с пробегом продемонстрировал положительную динамику. Так, крупнейший нестоличный вторичный рынок – в Новосибирске – вырос на 6,8% и достиг 8,3 тыс. экземпляров. Еще больший рост (+9%) отмечается в Краснодаре – там за январь – февраль текущего года владельцев сменили 6,8 тыс. автомобилей. А вот двузначный рост рынка зафиксирован в Красноярске (+11,5% до 5,7 тыс. шт.) и Воронеже (+16,6% до 4,6 тыс. шт.).

Отметим также, что в двух городах с наименьшим объемом рынка – Волгограде и Перми – перепродажи автомобилей снизились на 1,2% и 6,1%, составив 3,9 и 3,5 тыс. единиц соответственно.