Рынок автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках РФ

28 марта 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в России было реализовано 150 тыс. новых легковых автомобилей премиум-сегмента. Около 60% от этого количества пришлось на города с населением свыше 1 млн человек – суммарный объем рынка премиальных машин здесь составил 89,2 тыс. единиц. Это почти на 11% больше, чем в 2017 году.

Самый большой рынок премиальных автомобилей ожидаемо оказался в Москве и Санкт-Петербурге – в 2018 году его объем составил 51,7 и 16,5 тыс. экземпляров. Таким образом, эти два мегаполиса занимают свыше 75% всего рынка автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках. Следом за ними идет Екатеринбург, который имеет долю 3%, что соответствует 2,7 тыс. машин. Совсем немного от него отстает Краснодар, где рынок новых премиальных автомобилей за год составил 2,6 тыс. единиц, а замыкает пятерку лидеров Казань (2,2 тыс. шт.). Отметим еще и Ростов-на-Дону (2 тыс. шт.), доля которого тоже превысила 2%, в то время как у остальных городов-миллионников этот показатель ниже указанной отметки.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», практически во всех представленных городах рынок премиум-сегмента в минувшем году показал рост. Причем в более чем половине из них (10) он оказался двузначным. Сильнее всего этот рынок вырос в Новосибирске (+30,5%), а наименьший рост продемонстрировала Казань (+0,7%). Единственным городом, где рынок премиальных автомобилей упал, оказался Волгоград (-12,7%).

Рынок новых легковых автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках РФ