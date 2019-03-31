Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Инфографика

Портрет владельца автомобиля Land Rover
  • 20.03.19

    Портрет владельца автомобиля Land Rover
Все публикации

Видео

Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
  • 05.04.17

    Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
Все видео

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 18 марта

    ТОП-50 бестселлеров стран АСЕАН за 2018 год

    Традиционный лидер рейтинга - Toyota Hilux. 

Вся аналитика

Горячая новость

Стало известно, где и когда начнется выпуск Skoda Karoq для российского рынка
  • 20.03.19 - 14:35

    Стало известно, где и когда начнется выпуск Skoda Karoq для российского рынка
Все новости

Свежая статья

Aurus поехал на заработки («Коммерсант»)
  • 21 марта

    Aurus поехал на заработки («Коммерсант»)
Все статьи

21.03.19 Прочитали 192 раз

ТОП-20 регионов РФ по объему парка легковых автомобилей

ТОП-20 регионов РФ по объему парка легковых автомобилей

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019

01.01.19

MS Excel

от 5 000 руб.

В корзину
Все оперативные данные

21 марта 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2019 года на территории Российской Федерации насчитывается 43 млн 526 тыс. легковых автомобилей.

Традиционно больше всего их сосредоточено в Москве и Московской области – в этих регионах число автомобилей, поставленных на учет в ГИБДД, составило 3 млн 687 тыс. шт. и 2 млн 710,6 тыс. шт. соответственно, что в сумме составляет почти 15% от общероссийского парка.

На третьем месте расположился Краснодарский край (1 млн 851,8 тыс. шт.; доля – 4,3%), за которым следует Санкт-Петербург (1 млн 747,2 тыс. шт.; 4%). Далее в рейтинге крупнейших региональных парков следуют Ростовская (1 млн 320,1 тыс. шт.) и Свердловская (1 млн 316 тыс. шт.) области, на долю каждой из которых приходится 3%.

Кроме перечисленных субъектов РФ, отметим еще Татарстан (1 млн 246,3 тыс. шт.), Башкортостан (1 млн 228,6 тыс. шт.), Челябинскую (1 млн 96,1 тыс. шт.) и Самарскую (1 млн 42,2 тыс. шт.) области. Объем парков оставшихся регионов составляет менее 1 млн легковых автомобилей.

ТОП-20 региональных парков легковых автомобилей
(на 01.01.2019)

Таблица ТОП-20 регионов

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили парк регионы россия регионы-лидеры

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Пятая часть всего автопарка России находится в столичных регионах

сегодня, 09:49

Все новости

Статьи на тему

Второй круг (MotorPage.ru)

10 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок по доле рынка новых и подержанных автомобилей

19 марта 2019

Вся инфографика