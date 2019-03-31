ТОП-20 регионов РФ по объему парка легковых автомобилей

21 марта 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2019 года на территории Российской Федерации насчитывается 43 млн 526 тыс. легковых автомобилей.

Традиционно больше всего их сосредоточено в Москве и Московской области – в этих регионах число автомобилей, поставленных на учет в ГИБДД, составило 3 млн 687 тыс. шт. и 2 млн 710,6 тыс. шт. соответственно, что в сумме составляет почти 15% от общероссийского парка.

На третьем месте расположился Краснодарский край (1 млн 851,8 тыс. шт.; доля – 4,3%), за которым следует Санкт-Петербург (1 млн 747,2 тыс. шт.; 4%). Далее в рейтинге крупнейших региональных парков следуют Ростовская (1 млн 320,1 тыс. шт.) и Свердловская (1 млн 316 тыс. шт.) области, на долю каждой из которых приходится 3%.

Кроме перечисленных субъектов РФ, отметим еще Татарстан (1 млн 246,3 тыс. шт.), Башкортостан (1 млн 228,6 тыс. шт.), Челябинскую (1 млн 96,1 тыс. шт.) и Самарскую (1 млн 42,2 тыс. шт.) области. Объем парков оставшихся регионов составляет менее 1 млн легковых автомобилей.

ТОП-20 региональных парков легковых автомобилей

(на 01.01.2019)