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Российский рынок новых LCV в феврале 2019 года

Российский рынок новых LCV в феврале 2019 года

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

28.02.19

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11 марта 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил более 8 тыс. единиц, что на 1,9% больше, чем в феврале 2018 года.

Лидером рынка LCV традиционно является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось практически 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 3,6 тыс. штук – на 1,7% меньше, чем год назад. На втором месте расположился другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого составил 1,5 тыс. автомобилей (+19,1%). На третьей позиции – американский Ford (893 шт.; +19,1%).

В первую пятерку также попали отечественная LADA (812 шт.; +16,3%) и немецкий Volkswagen (370 шт.; +11,1%). Эксперты отмечают, что 6 брендов из первой десятки в феврале продемонстрировали положительную динамику. Самый высокий в ТОП-10 рыночный рост наблюдается у корейского Hyundai (+36,3%). Только у четырех брендов зафиксировано падение: помимо лидирующего GAZ – у Mercedes-Benz (-57,1%), Сitroen (-11,2%), Fiat (-34,8%).

В модельной структуре первенство принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в январе 2019 года составил 1,9 тыс. единиц, что на 7% меньше, чем год назад. Отметим, что на эту модель пришлось 23,4% российского рынка новых LCV в феврале 2019 года. Далее следует американский Ford Transit (872 шт.; +26,4%) и отечественный GAZ 3302 (751 шт.; -6,7%). Замыкает тройку лидеров LADA Largus VU c результатом в 703 реализованных экземпляра (+21%). Все следующие строчки в модельном рейтинге занимают отечественные автомобили. Самый высокий рост при этом демонстрирует GAZ 3221 (+107,1%), занявший седьмую строчку, а наибольшее падение – у завершающего ТОП-10 GAZ 2217 (-10,5%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА (шт.)

Российский рынок новых LCV в феврале 2019 года

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА (шт.)

Российский рынок новых LCV в феврале 2019 года

* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях.

** С учетом автомобилей производства ВИС.

, источник: www.autostat.ru

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