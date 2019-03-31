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Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале 2019 года

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале 2019 года

Рынок транспортных средств в России

13.03.19

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11 марта 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 366,8 тыс. единиц, что на 1,3% больше, чем в феврале 2018 года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 92,6 тыс. штук, что на 2,9% ниже показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат достиг 40,8 тыс. подержанных экземпляров (+0,2%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (20,8 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 4,3%. В первую пятерку также попадают Hyundai (18,2 тыс. шт.; +4,7%) и KIA (16,6 тыс. шт.; +12,3%).

Эксперты отмечают, что почти все марки в ТОП-10 показали в феврале положительную динамику рынка. Исключение составляет лишь лидер рейтинга – отечественная LADA.

В модельной структуре вторичного рынка в феврале 2019 года лидерство принадлежит LADA 2114 с объемом 9,8 тыс. машин – на 6,7% меньше, чем в феврале 2018 года. На втором месте находится самая продаваемая иномарка на рынке автомобилей с пробегом – Ford Focus с 9 тыс. подержанных экземпляров (+0,5%). Замыкает тройку лидеров LADA 2170 (7,9 тыс. шт.; -1,6%), за которой следуют еще две отечественные модели – LADA 2107 (7,9 тыс. шт.; -7,7%) и LADA 2110 (7,2 тыс. шт.; -8,8%).

Эксперты также отмечают, что по итогам двух месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 706,2 тыс. единиц, что на 1% больше аналогичного показателя 2018 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ
В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА (шт.)

ТОП-10 марок

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ
В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА (шт.)

ТОП-10 моделей

, источник: www.autostat.ru

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