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Рейтинг регионов РФ по ёмкости рынка автомобилей с пробегом в 2018 году

Рейтинг регионов РФ по ёмкости рынка автомобилей с пробегом в 2018 году

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

PDF, 45 стр.

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5 марта 2019 года

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его ёмкость по итогам 2018 года. Данное исследование охватывало все субъекты РФ и позволило составить рейтинг 30 крупнейших по показателю ёмкости рынка подержанных машин.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём вторичного рынка легковых автомобилей в России в 2018 году превысил 5,4 млн единиц. С учетом того, что средневзвешенная цена автомобиля за это же время составила около 460 тыс. рублей, то ёмкость российского рынка в денежном выражении оценивается примерно в 2,5 трлн рублей.

Крупнейшим субъектом РФ по ёмкости вторичного авторынка является Москва, на долю которой приходится чуть менее 10% от общероссийского показателя. Так, за прошедший год жители российской столицы потратили на автомобили с пробегом более 247 млрд рублей. На втором месте располагается соседнее Подмосковье с результатом около 188 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (132,3 млрд руб.). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что Москва и Московская область являются крупнейшими региональными рынками в стране как объёму, так и по ёмкости.

А вот Санкт-Петербург по объёму вторичного рынка уступает Краснодарскому краю, который оказался лучшим среди нестоличных субъектов РФ, – в 2018 году его жители потратили на покупку подержанных машин 116,2 млрд рублей. Из-за меньшей средневзвешенной цены автомобиля с пробегом Краснодарский край не вошел в тройку лидеров. Тем не менее, его доля в общей ёмкости рынка составляет порядка 5%, что заметно больше, чем, например, у Свердловской области, которая занимает пятую строчку рейтинга с результатом 71,8 млрд рублей и долей около 3%.

В ТОП-10 по показателю ёмкости вторичного рынка за 2018 год также вошли: Ростовская область (66 млрд руб.), Татарстан (63,7 млрд руб.), Башкортостан (59,5 млрд руб.), Новосибирская область (58,9 млрд руб.) и Приморский край (57,7 млрд руб.). Отметим, что на долю перечисленных 10 субъектов РФ приходится свыше 40% всей ёмкости рынка.

ТОП-30 регионов РФ по ёмкости рынка автомобилей с пробегом в 2018 году

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили вторичный рынок выручка автомобили с пробегом регионы-лидеры топ-30 регионов

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