Российский рынок новых мотоциклов в 2018 году

28 февраля 2019 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в 2018 году составил 9,4 тыс. единиц, что на 30,2% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что падение рынка новых мотоциклов, которое продолжалось на протяжении трех лет (2015 – 2017 гг.), наконец закончилось.
Первая пятерка брендов-лидеров занимает свыше половины рынка (57,6%). Лидер 2018 года – немецкий BMW – сохранил свое первенство, реализовав 1,9 тыс. мотоциклов (+22,9% по сравнению с 2017 годом). Марка Racer также сумела сохранить свое второе место в рейтинге, продав более тысячи экземпляров и также завершив 2018 год с положительной динамикой (+20,5%).
Третью позицию занял индийский Bajaj, который по итогам 2017 года даже не входил в ТОП-10 марочного рейтинга. В 2018 году в России было реализовано 984 мотоцикла этого бренда, его продажи выросли более чем в 2,5 раза, а динамику эксперты признали самой высокой в десятке лидеров мотоциклетного рынка.
Четвертое место сумел оставить за собой американский Harley-Davidson (893 шт.; +39,1%), а замыкает ТОП-5 японская Yamaha (659 шт.; +52,9%). В ТОП-10 также вошли Honda, Kawasaki, KTM, Triumph и Ducati.
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что из десятки лидеров за год выбыли такие бренды, как Stels и Motoland, вместо них добавились вышеупомянутый Bajaj и Triumph. Ухудшили свое положение в рейтинге Honda, KTM и Ducati, переместившиеся на одну позицию вниз, а также Kawasaki (с 4-го на 7-е место). При этом из них только Honda демонстрирует рыночный рост, в то время как у остальных трех марок зафиксирована отрицательная динамика.
ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
Более половины рынка новых мотоциклов в 2018 году пришлось на Центральный федеральный округ: здесь было реализовано 4,8 тыс. экземпляров. На втором месте по объемам реализации находится Северо-Западный ФО с долей 11,3% (1068 шт.), на третьем – Приволжский ФО (907 шт.).
Четвертую и пятую позиции с практически одинаковыми показателями занимают Уральский и Сибирский федеральные округа (753 и 747 шт. соответственно). На пятом месте – Южный ФО (641 шт.), за которым следует Дальневосточный ФО (434 шт.). Наименьший объем рынка мотоциклов – на Северном Кавказе. Тут за год было реализовано всего 114 единиц мототехники.
Что касается динамики, то буквально во всех округах страны объем рынка новых мотоциклов показывает рост более, чем на четверть. При этом наибольший такой показатель зафиксирован в Сибири (+40,7%).
РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (шт.)