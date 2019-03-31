Российский рынок новых мотоциклов в 2018 году

28 февраля 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в 2018 году составил 9,4 тыс. единиц, что на 30,2% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что падение рынка новых мотоциклов, которое продолжалось на протяжении трех лет (2015 – 2017 гг.), наконец закончилось.

Первая пятерка брендов-лидеров занимает свыше половины рынка (57,6%). Лидер 2018 года – немецкий BMW – сохранил свое первенство, реализовав 1,9 тыс. мотоциклов (+22,9% по сравнению с 2017 годом). Марка Racer также сумела сохранить свое второе место в рейтинге, продав более тысячи экземпляров и также завершив 2018 год с положительной динамикой (+20,5%).

Третью позицию занял индийский Bajaj, который по итогам 2017 года даже не входил в ТОП-10 марочного рейтинга. В 2018 году в России было реализовано 984 мотоцикла этого бренда, его продажи выросли более чем в 2,5 раза, а динамику эксперты признали самой высокой в десятке лидеров мотоциклетного рынка.

Четвертое место сумел оставить за собой американский Harley-Davidson (893 шт.; +39,1%), а замыкает ТОП-5 японская Yamaha (659 шт.; +52,9%). В ТОП-10 также вошли Honda, Kawasaki, KTM, Triumph и Ducati.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что из десятки лидеров за год выбыли такие бренды, как Stels и Motoland, вместо них добавились вышеупомянутый Bajaj и Triumph. Ухудшили свое положение в рейтинге Honda, KTM и Ducati, переместившиеся на одну позицию вниз, а также Kawasaki (с 4-го на 7-е место). При этом из них только Honda демонстрирует рыночный рост, в то время как у остальных трех марок зафиксирована отрицательная динамика.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)