Mitsubishi возвращает в Россию Lancer Classic

Mitsubishi приняла решение о возобновлении поставок в Россию модели Lancer Classic (девятого поколения). Автомобили 2009 года выпуска, как и ранее, будут импортироваться из Японии и будут поставляться на российский рынок с двигателем 1,6 л в комплектации Invite, включающей кондиционер, фронтальные подушки безопасности, электропривод стёкол и зеркал, подогрев передних сидений и зеркал, центральный замок, 15-дюймовые стальные диски и аудиоподготовку.

Как пишет Drive.Ru , прошлогодние седаны Lancer Х поколения распродаются от 539 тысяч рублей, машины 2009 года выпуска подорожают на 60 тысяч рублей. Таким образом, Lancer Classic предложит приятный дисконт: цены на эту модель начинаются от 499 тысяч рублей за базовую версию с механической коробкой передач, с «автоматом» – на 30 тысяч рублей дороже.

Как отмечают аналитики «АВТОСТАТ», Lancer Х поколения остается российским бестселлером Mitsubishi с долей порядка 45% в объеме реализации, однако его продажи падают сильнее, чем марки в целом. По данным, которые содержатся в готовящемся «Ежемесячном обзоре» , за пять месяцев 2009 года продажи седанов Lancer Х снизились на 75% до 6937 единиц, в то время как реализация Mitsubishi в России сократилась несколько меньше – на 67% до 15292 машин.