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Российский рынок новых LCV в январе 2019 года

Российский рынок новых LCV в январе 2019 года

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

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                                                                                                                         12 февраля 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил около 7 тыс. единиц, что на 0,1% меньше, чем в январе 2018 года.

Лидером рынка LCV традиционно является российская марка GAZ, на долю которой в первый месяц нового года пришлось более 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 3,2 тыс. штук – на 4,9% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого составил 1,4 тыс. автомобилей (-9,2%). На третьей позиции – американский Ford (671 шт.; +33,1%).

В первую пятерку также попали отечественная LADA (625 шт.; +0,6%) и немецкий Volkswagen (320 шт.; +3,9%). Эксперты отмечают, что 6 брендов первой десятки в первый месяц нового года демонстрируют положительную динамику. Самый высокий в ТОП-10 рыночный рост наблюдается у корейского Hyundai (+80,3%). Только у четырех брендов зафиксировано падение: помимо УАЗа – у Mercedes-Benz (-42,5%), Сitroen (-13,4%), Fiat (-31,8%).

В модельной структуре лидерство принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в январе 2019 года составил 1,9 тыс. единиц, что на 10,7% больше, чем год назад. Стоит отметить, что на эту модель пришлось более четверти всего рынка новых LCV в России (27,1%). Далее следует американский Ford Transit (655 шт.; +43%). На третьей и четвертой строчках находятся отечественные модели – LADA Largus VU (496 шт.; -5,9%) и GAZ 3302 (474 шт.; -12,7%).

В ТОП-10 вошла также GAZ 3221, показавшая самую высокую динамику роста (+97,9%), она на шестой строчке рейтинговой таблицы. Замыкают десятку лидеров УАЗ Профи, GAZ 2752, Volkswagen Caravelle и УАЗ 2206, у которого отмечается самое большое падение (-40,8%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА (шт.)

Российский рынок новых LCV в январе 2019 года

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА (шт.) 

Российский рынок новых LCV в январе 2019 года

Источник: АВТОСТАТ.

* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях.

** С учетом автомобилей производства ВИС.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили gaz уаз ford lada volkswagen hyundai mercedes-benz citroen

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