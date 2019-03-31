Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2019 года

11 февраля 2019 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского вторичного рынка легковых машин в январе 2019 года достиг 339,2 тыс. единиц, что на 0,6% выше результата годичной давности.

Что касается марочной структуры вторичного рынка, то она практически не меняется. Лидером остается LADA с долей почти четверть (24,6%). В январе объем перепроданных вазовских машин составил 83,6 тыс. экземпляров, показав падение на 5,6%. Стоит отметить, что весь ТОП-10 в первый месяц нового года оказался в «плюсе», за исключением LADA и Ford, который тоже показал небольшое падение (-0,7%). На втором и третьем местах в рейтинговой таблице находятся японские бренды Toyota (38,7 тыс. шт.; +4,1%) и Nissan (19,6 тыс. шт.; +6,3%). А замыкают пятерку лидеров корейские Hyundai (16,9 тыс. шт.; +2,8%) и KIA (15,3 тыс. шт.; +9,4%). Отметим, что последняя марка показывает наибольший рост в десятке лидеров.

В модельной структуре вторичного рынка также обошлось без серьезных изменений. В январе здесь все так же первенствует хэтчбек LADA 2114 с показателем 8,9 тыс. единиц (-10,3%). Ford Focus, который занимает второе место в модельном рейтинге, по-прежнему остается самой перепродаваемой иномаркой в стране – по итогам января показатель этой модели составил 8,4 тыс. экземпляров, показав падение на 1,8%. А замыкает тройку лидеров седан LADA 2170 - Priora (7 тыс. шт.; -5,8%).

Отметим также, что почти все иномарки, попавшие в ТОП-10, находятся в «плюсе» (исключение составил Ford Focus), причем лучше других отличился корейский KIA Rio (у него двузначный рост рынка). Положительная динамика также у Toyota Camry (+7,8%) и Hyundai Solaris (+6,1%) и Toyota Corolla (+4,2%). Что касается отечественных моделей, большинство из них, напротив, находятся в «минусе» (исключение составила LADA 4x4).

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА (шт.)