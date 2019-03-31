Российский рынок новых грузовых автомобилей в январе 2019 года

11 февраля 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5,2 тыс. единиц, что на 6,6% больше, чем в январе 2017 года.

Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в первый месяц наступившего года пришлось более 35% от общего объема. За отчётный период реализация автомобилей KAMAZ выросла на 27,7% и достигла показателя в 1,9 тыс. единиц. На втором месте расположился другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 520 машин (-11,6%). Замыкает первую тройку шведский Scania (481 шт.; +21,8%). На четвертую строку поднялся белорусский MAZ с результатом в 328 единиц (-9,6%). За ним следует ещё один шведский производитель Volvo (291 шт.; -29,2%). Стоит отметить, что более половины (6) марок из десятки лидеров по итогам января 2019 года демонстрирует рыночный рост.

В модельной структуре рейтинга лидером вновь стал KAMAZ 43118, показатель которого составил 514 экземпляров (+19,8%). Следом идут: KAMAZ 65115 (359 шт.; +20,1%), GAZ Gazon Next (326 шт.; -14,4%), KAMAZ 6520 (243 шт.; +37,3%), Mercedes-Benz Actros (216 шт.; +13,7%). Отметим также, что в десятке моделей-лидеров у всех, за исключением GAZ Gazon Next, зафиксирована положительная динамика.