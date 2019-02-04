ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом в 2018 году

5 февраля 2019 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2018 года составил более 5,4 млн единиц, что на 2,4% превосходит результат 2017 года.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит 11,2% от всех перепроданных автомобилей в стране. По итогам прошлого года первое место в региональном рейтинге занимает Московская область, вторичный рынок которой составил 320,9 тыс. экземпляров (+1,8%). Столица страны занимает вторую строчку с результатом 286,8 тыс. машин, демонстрируя при этом рыночное падение (-3,4%).

Краснодарский край находится на третьей позиции с долей рынка около 5%. За прошлый год здесь было перепродано 266,8 тыс. автомобилей (+0,1%). Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Санкт-Петербурга – вырос в 2018 году на 0,7% до 192,6 тыс. единиц, что эквивалентно доле 3,6%. Пятерку лидеров с долей 3,1% замыкает Свердловская область, в которой было перепродано 166,9 тыс. машин (+5,5%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в 2018 году также вошли: Ростовская область (165,2 тыс. шт.; +0,9%), Башкортостан (154,5 тыс. шт.; +3,4%), Челябинская область (139,7 тыс. шт.; +2,5%), Татарстан (135,4 тыс. шт.; +1,9%) и Новосибирская область (131,6 тыс. шт.; +0,9%). На перечисленные 10 регионов приходится более 36% от всего объема российского вторичного рынка.

Как уже отмечалось, положительная динамика вторичного рынка присутствует в подавляющем большинстве представленных субъектов РФ, за исключением Москвы (-3,4%) и Волгоградской области (-0,4%). При этом наибольший рыночный рост зафиксирован в Дагестане (+10,2%).