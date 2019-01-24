Рынок новых легковых автомобилей в 2018 году. ТОП-30 регионов РФ

24 января 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в России за 2018 год составил 1 млн 634,2 тыс. единиц. Это на 11,9% выше результата годичной давности (1 млн 459,9 тыс. шт.).

Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 238,8 тыс. реализованных экземпляров – на 12,1% больше, чем за январь – декабрь 2017 года. Рынок Подмосковья за этот период вырос на 15,3% до 136,3 тыс. новых автомобилей. Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 112 тыс. машин (+11,2%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых автомобилей.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (71,6 тыс. шт.; +1,7%), занявший четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (62,1 тыс. шт.; +12,6%) и Башкортостан (58,9 тыс. шт.; +8,1%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (53,9 тыс. шт.; +10,2%), Свердловская (52,6 тыс. шт.; +18,1%), Челябинская (43,5 тыс. шт.; +15,8%) и Ростовская (42,6 тыс. шт.; +6,7%) области.

Отметим также, что все субъекты РФ, входящие в ТОП-30, по итогам прошлого года демонстрируют положительную динамику. Причем у 16 из 30 – она выше среднерыночного показателя. Самый большой рост рынка новых автомобилей показывает Ханты-Мансийский АО: здесь по сравнению с 2017 годом рынок вырос на 28%. На втором месте по динамике – Тюменская область (+22,4%), за которой следует Кемеровская область (+22%). У остальных представленных субъектов рыночный рост находится ниже 20%-ной отметки.

В Москве динамика (+12,1%) близка к среднерыночному показателю, в Подмосковье – выше него (+15,3%). В Санкт-Петербурге рост (+11,2%) – ниже, чем в среднем по рынку.