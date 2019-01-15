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Российский рынок новых грузовых автомобилей в 2018 году

Российский рынок новых грузовых автомобилей в 2018 году

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

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16 января 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 82,3 тыс. единиц, что на 2,7% больше, чем в 2017 году.

Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в 2018 году пришлось свыше 30% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 25,7 тыс. штук – на 2,6% меньше, чем в 2017 году. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 8,4 тыс. машин (+7,1%). Замыкает первую тройку шведская Scania (6,7 тыс. шт.; +17,1%).

В пятерку лидеров также попали шведский Volvo (6,3 тыс. шт.; +5,9%) и немецкий MAN (5,1 тыс. шт.; +7,3%). Стоит отметить, что большинство брендов (6) из десятки лидеров по итогам прошедшего года демонстрирует рыночный рост. Самый большой рост у Scania (+17,1%), самое большое падение – у DAF (-23,5%).

В модельной структуре рейтинга лидером, как и в 2017 году, остался KAMAZ 43118, показатель которого составил 6,6 тыс. экземпляров (+11,7%). Следом идут: GAZ Gazon Next (5,7 тыс. шт.; +14,8%), КАМАZ 5490 (4,9 тыс. шт.; +26,8%), KAMAZ 65115 (4,7 тыс. шт.; +0,2%) и Volvo FH (4,5 тыс. шт.; +3,6%). Отметим также, что и в десятке моделей-лидеров у большинства (7) наблюдается положительная рыночная динамика.

По итогам же декабря 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 9,5 тыс. штук (-9,4%). Самая высокая динамика – у немецкого MAN TGX (+99,4%), а наибольшее падение – у КАМАZ 6520 (-33,2%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В 2018 г. (шт.)

Марки

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В 2018 г. (шт.)

Модели

* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили авторынок россии марки-лидеры модели-лидеры продажи

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