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Рейтинг регионов России по ёмкости рынка новых легковых автомобилей

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27 декабря 2018 года

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей и определили его ёмкость по итогам 11 месяцев 2018 года. Данное исследование охватывало все субъекты РФ и позволило составить рейтинг 30 крупнейших по показателю ёмкости рынка новых машин.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём рынка новых легковых автомобилей в России за отчётный период составил чуть более 1,45 млн единиц. Учитывая тот факт, что средневзвешенная цена автомобиля за это же время составила около 1,43 млн рублей, то ёмкость российского рынка в денежном выражении оценивается примерно в 2,1 трлн рублей.

Крупнейшим субъектом РФ по ёмкости авторынка является Москва, на долю которой приходится пятая часть от общероссийского показателя. Так, с января по ноябрь жители российской столицы потратили на новые легковые автомобили почти 415 млрд рублей. На втором месте располагается соседнее Подмосковье с результатом 192,1 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (168,5 млрд руб.). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются крупнейшими региональными рынками в стране, как объёму, так и по ёмкости.

Лучшим среди нестоличных субъектов РФ оказывается Краснодарский край – в нынешнем году местные жители потратили на покупку машин 82,1 млрд рублей. Далее с небольшим отставанием следует Татарстан (76,5 млрд руб.), занимающий пятую строчку рейтинга. Стоит отметить, что несмотря на меньший объем рынка, Краснодарский край оказался выше в рейтинге благодаря большей средневзвешенной цене, которая в конечном счете и повлияла на ёмкость местного рынка.

В ТОП-10 по показателю ёмкости рынка за 11 месяцев 2018 года также попали: Свердловская область (62,2 млрд руб.), Башкортостан (58,4 млрд руб.), Самарская (54,6 млрд руб.), Ростовская (50,3 млрд руб.) и Челябинская (47,9 млрд руб.) области. Результаты остальных 20 субъектов РФ приведены в таблице, причем в каждом из них ёмкость рынка новых легковых машин превышает 15 млрд рублей.

ТОП-30 регионов России по ёмкости рынка за 11 месяцев 2018 года

Таблица

, источник: www.autostat.ru

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