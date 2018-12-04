Рейтинг российских регионов по доле рынка иномарок с пробегом

5 декабря 2018 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей с пробегом в России за 10 месяцев 2018 года. Данное исследование охватывало перепродажи иномарок в стране и позволило определить их долю в различных регионах. В результате был составлен рейтинг субъектов РФ по доле рынка иномарок с пробегом.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по октябрь текущего года в России было перепродано 3,2 млн легковых автомобилей зарубежных марок. Это составляет 72% от общего объема российского вторичного рынка (4,5 млн шт.). При этом в 36 регионах страны этот показатель выше, чем в среднем по стране.

Самая высокая доля перепродаж иномарок отмечается в Приморском крае – 98,8%. На втором месте находится Калининградская область (98%). Напомним, что через эти регионы в Россию поступают подержанные автомобили из Японии и Европы соответственно. Отсюда и столь высокая доля иномарок на местных вторичных рынках.

Далее в этом рейтинге располагаются субъекты Дальневосточного ФО (Сахалин, Камчатка, Хабаровский край, Магаданская область, Еврейская АО, Амурская область, Якутия), в которых иномарки с пробегом занимают свыше 90% рынка. Преодолевают этот рубеж и Москва с Санкт-Петербургом, что во многом объясняется более высоким уровнем жизни в этих столичных городах.

В большинстве же российских регионов данный показатель ниже, чем в среднем по стране. Причем особенно характерно это для Северо-Кавказского ФО, все регионы которого входят в ТОП-15 с наименьшей рыночной долей иномарок с пробегом. Напомним, что здесь традиционно высока доля продаж и, соответственно, перепродаж отечественных машин.

Также стоит отметить, что иномарки занимают менее половины вторичного рынка в Калмыкии, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. А вот в Ингушетии и Дагестане на их долю приходится 37,8% и 37% соответственно, что является самым низким показателем в стране.

ТОП-15 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ долей рынка легковых иномарок с пробегом

за 10 месяцев 2018 года