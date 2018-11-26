ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом за 10 месяцев 2018 года

28 ноября 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России за 10 месяцев 2018 года составил порядка 4,5 млн единиц, что на 2,7% превосходит результат годичной давности.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит 11,2% от всех перепроданных автомобилей в стране. По итогам января – октября первое место в региональном рейтинге занимает Московская область, вторичный рынок которой за этот период составил 262,6 тыс. экземпляров (+0,8%). Столица страны занимает вторую строчку с результатом 237,5 тыс. машин, причем единственная в представленном рейтинге демонстрирует рыночное падение (-2,6%).

Краснодарский край находится на третьей позиции с долей рынка около 5%. За 10 месяцев текущего года здесь было перепродано 219,2 тыс. автомобилей (+1,5%). Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Санкт-Петербурга – вырос за указанный период на 0,5% до 158,8 тыс. единиц, что эквивалентно доле 3,5%. Пятерку лидеров с долей 3,1% замыкает Свердловская область, в которой было перепродано 138,6 тыс. машин (+6,4%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом за январь – октябрь 2018 года также вошли: Ростовская область (136,7 тыс. шт.; +2,4%), Башкортостан (127,6 тыс. шт.; +3,3%), Челябинская область (115,9 тыс. шт.; +2,7%), Татарстан (112,2 тыс. шт.; +1,9%) и Новосибирская область (110,3 тыс. шт.; +1,1%). На перечисленные 10 регионов приходится 36% от всего объема российского вторичного рынка.

Как уже отмечалось, положительная динамика вторичного рынка присутствует в подавляющем большинстве представленных субъектов РФ, кроме Москвы. При этом наибольший рыночный рост зафиксирован в Дагестане (+12,5%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА