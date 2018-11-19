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Российский рынок новых грузовых автомобилей в октябре 2018 года

Лидером рынка грузовых автомобилей в России остается КАМАЗ

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

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20 ноября 2018 года

В октябре 2018 года, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых грузовых автомобилей составил 7,7 тыс. единиц, что на 3,4% меньше, чем в октябре 2017 года.

Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось более 30% от общего объема. В количественном выражении это составило около 2,4 тыс. автомобилей – на 0,9% меньше, чем в октябре 2017 года. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого достиг 769 автомобилей (+18,7%). Замыкает первую тройку шведский бренд Volvo (639 шт.; -17,5%).

На четвертой позиции рейтинга находится еще один шведский производитель – Scania, результат которого составил 633 единицы (+19,4%). Пятерку лидеров замыкает японский Isuzu – в октябре техника этого производителя разошлась в России тиражом в 482 экземпляра (+15,9%). Стоит отметить, что половина брендов первой десятки по итогам октября демонстрирует падение. Самое большое – у DAF (-48,1%), занимающего последнюю строчку рейтинга.

В модельной структуре рынка лидером стал KAMAZ 43118, октябрьский показатель которого составил 602 экземпляра (+17,8%). За ним следует GAZ Gazon Next (559 шт.; +22,6%). Третью строчку занял KAMAZ 5490 (535 шт.; +66,7%). Замыкают пятерку самых продаваемых грузовиков в России Volvo FH (478 шт.; -24,5%) и KAMAZ 65115 (390 шт.; -0,8%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что, несмотря на падение объемов российского рынка новых грузовых автомобилей в октябре, по итогам 10 месяцев 2018 года он все еще находится в «плюсе». Так, за январь – октябрь 2018 года объем рынка достиг 64,7 тыс. единиц, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (шт.)

маркаоктябрь 2018октябрь 201718/1710М 201810М 201718/17
1.KAMAZ2 3512 372-0,9%20 07320 622-2,7%
2.GAZ76964818,7%6 7006 1359,2%
3.Volvo639775-17,5%5 2134 51715,4%
4.Scania63353019,4%4 8563 95022,9%
5.Isuzu48241615,9%2 9862 7757,6%
6.MAN4824780,8%4 0163 6659,6%
7.Mercedes438637-31,2%3 7114 065-8,7%
8.MAZ42633128,7%3 2722 95610,7%
9.Ural285361-21,1%2 5742 5471,1%
10.DAF208401-48,1%2 3132 921-20,8%
 ВСЕГО в РФ7 6627 933-3,4%64 69061 1115,9%

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (шт.)

модельоктябрь 2018октябрь 201718/1710М 201810М 201718/17
1.KAMAZ 4311860251117,8%5 2024 51815,1%
2.GAZ Gazon Next55945622,6%4 6403 92218,3%
3.KAMAZ 549053532166,7%3 8803 04727,3%
4.Volvo FH478633-24,5%3 8783 44012,7%
5.KAMAZ 65115390393-0,8%3 7753 6872,4%
6.Mercedes Actros387579-33,2%3 2973 611-8,7%
7.Scania R27420931,1%1 8911 40035,1%
8.MAN TGX27119042,6%2 200986123,1%
9.KAMAZ 6520264509-48,1%2 3403 700-36,8%
10.Scania G24216249,4%1 5331 23624,0%
 ВСЕГО в РФ7 6627 933-3,4%64 69061 1115,9%

* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи грузовые автомобили gaz volvo scania isuzu daf

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