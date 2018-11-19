Российский рынок новых грузовых автомобилей в октябре 2018 года

20 ноября 2018 года

В октябре 2018 года, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых грузовых автомобилей составил 7,7 тыс. единиц, что на 3,4% меньше, чем в октябре 2017 года.

Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось более 30% от общего объема. В количественном выражении это составило около 2,4 тыс. автомобилей – на 0,9% меньше, чем в октябре 2017 года. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого достиг 769 автомобилей (+18,7%). Замыкает первую тройку шведский бренд Volvo (639 шт.; -17,5%).

На четвертой позиции рейтинга находится еще один шведский производитель – Scania, результат которого составил 633 единицы (+19,4%). Пятерку лидеров замыкает японский Isuzu – в октябре техника этого производителя разошлась в России тиражом в 482 экземпляра (+15,9%). Стоит отметить, что половина брендов первой десятки по итогам октября демонстрирует падение. Самое большое – у DAF (-48,1%), занимающего последнюю строчку рейтинга.

В модельной структуре рынка лидером стал KAMAZ 43118, октябрьский показатель которого составил 602 экземпляра (+17,8%). За ним следует GAZ Gazon Next (559 шт.; +22,6%). Третью строчку занял KAMAZ 5490 (535 шт.; +66,7%). Замыкают пятерку самых продаваемых грузовиков в России Volvo FH (478 шт.; -24,5%) и KAMAZ 65115 (390 шт.; -0,8%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что, несмотря на падение объемов российского рынка новых грузовых автомобилей в октябре, по итогам 10 месяцев 2018 года он все еще находится в «плюсе». Так, за январь – октябрь 2018 года объем рынка достиг 64,7 тыс. единиц, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.