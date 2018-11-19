Российский рынок новых грузовых автомобилей в октябре 2018 года

20 ноября 2018 года
В октябре 2018 года, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых грузовых автомобилей составил 7,7 тыс. единиц, что на 3,4% меньше, чем в октябре 2017 года.
Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось более 30% от общего объема. В количественном выражении это составило около 2,4 тыс. автомобилей – на 0,9% меньше, чем в октябре 2017 года. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого достиг 769 автомобилей (+18,7%). Замыкает первую тройку шведский бренд Volvo (639 шт.; -17,5%).
На четвертой позиции рейтинга находится еще один шведский производитель – Scania, результат которого составил 633 единицы (+19,4%). Пятерку лидеров замыкает японский Isuzu – в октябре техника этого производителя разошлась в России тиражом в 482 экземпляра (+15,9%). Стоит отметить, что половина брендов первой десятки по итогам октября демонстрирует падение. Самое большое – у DAF (-48,1%), занимающего последнюю строчку рейтинга.
В модельной структуре рынка лидером стал KAMAZ 43118, октябрьский показатель которого составил 602 экземпляра (+17,8%). За ним следует GAZ Gazon Next (559 шт.; +22,6%). Третью строчку занял KAMAZ 5490 (535 шт.; +66,7%). Замыкают пятерку самых продаваемых грузовиков в России Volvo FH (478 шт.; -24,5%) и KAMAZ 65115 (390 шт.; -0,8%).
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что, несмотря на падение объемов российского рынка новых грузовых автомобилей в октябре, по итогам 10 месяцев 2018 года он все еще находится в «плюсе». Так, за январь – октябрь 2018 года объем рынка достиг 64,7 тыс. единиц, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (шт.)
|№
|марка
|октябрь 2018
|октябрь 2017
|18/17
|10М 2018
|10М 2017
|18/17
|1.
|KAMAZ
|2 351
|2 372
|-0,9%
|20 073
|20 622
|-2,7%
|2.
|GAZ
|769
|648
|18,7%
|6 700
|6 135
|9,2%
|3.
|Volvo
|639
|775
|-17,5%
|5 213
|4 517
|15,4%
|4.
|Scania
|633
|530
|19,4%
|4 856
|3 950
|22,9%
|5.
|Isuzu
|482
|416
|15,9%
|2 986
|2 775
|7,6%
|6.
|MAN
|482
|478
|0,8%
|4 016
|3 665
|9,6%
|7.
|Mercedes
|438
|637
|-31,2%
|3 711
|4 065
|-8,7%
|8.
|MAZ
|426
|331
|28,7%
|3 272
|2 956
|10,7%
|9.
|Ural
|285
|361
|-21,1%
|2 574
|2 547
|1,1%
|10.
|DAF
|208
|401
|-48,1%
|2 313
|2 921
|-20,8%
|ВСЕГО в РФ
|7 662
|7 933
|-3,4%
|64 690
|61 111
|5,9%
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (шт.)
|№
|модель
|октябрь 2018
|октябрь 2017
|18/17
|10М 2018
|10М 2017
|18/17
|1.
|KAMAZ 43118
|602
|511
|17,8%
|5 202
|4 518
|15,1%
|2.
|GAZ Gazon Next
|559
|456
|22,6%
|4 640
|3 922
|18,3%
|3.
|KAMAZ 5490
|535
|321
|66,7%
|3 880
|3 047
|27,3%
|4.
|Volvo FH
|478
|633
|-24,5%
|3 878
|3 440
|12,7%
|5.
|KAMAZ 65115
|390
|393
|-0,8%
|3 775
|3 687
|2,4%
|6.
|Mercedes Actros
|387
|579
|-33,2%
|3 297
|3 611
|-8,7%
|7.
|Scania R
|274
|209
|31,1%
|1 891
|1 400
|35,1%
|8.
|MAN TGX
|271
|190
|42,6%
|2 200
|986
|123,1%
|9.
|KAMAZ 6520
|264
|509
|-48,1%
|2 340
|3 700
|-36,8%
|10.
|Scania G
|242
|162
|49,4%
|1 533
|1 236
|24,0%
|ВСЕГО в РФ
|7 662
|7 933
|-3,4%
|64 690
|61 111
|5,9%
* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.