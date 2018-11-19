Российский рынок новых LCV в октябре 2018 года

20 ноября 2018 года
В октябре нынешнего года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,4 тыс. единиц, что на 4,3% меньше, чем в октябре 2017 года.
Пятерка лидеров в течение всего 2018 года остается неизменной: в нее традиционно входят GAZ, УАЗ, Ford, LADA, Mercedes-Benz. На долю бренда GAZ, который возглавляет рейтинговую таблицу, пришлось 43% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 4 тыс. автомобилей – на 3,6% меньше, чем год назад. На втором месте расположился УАЗ с показателем 1,4 тыс. шт., что на 7,5% меньше, чем в октябре 2017 года. На третьем – американский Ford (1045 шт.), показатели которого тоже снизились (-7,2%).
Далее следует отечественная LADA (995 шт.), объем рынка которой по сравнению с октябрем 2017 года, напротив, вырос (+5,4%). На пятой строчке рейтинга – немецкий Mercedes-Benz (618 шт.), который ушел в самый большой «минус» из числа брендов первой десятки (-17,5%). В ТОП-10 также вошли: Volkswagen (540 шт.; +12%), Peugeot (263 шт.; +34,9%), Citroen (164 шт.; -9,4%), Hyundai (145 шт.; +38,1%) и Iveco (72 шт.; -6,5%).
В модельной структуре лидерство неизменно принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в октябре 2018 года составил почти 2,5 тыс. единиц, что на 7% больше, чем год назад. Стоит отметить, что эта модель занимает более четверти рынка новых LCV в России (26,3%). Далее следует Ford Transit (960 шт.; -1,3%). На третьей строчке – фургон LADA Largus VU (856 шт.; +11%). На четвертой – GAZ 3302 (839 шт.; -12,1%), Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (672 шт.; -5,1%).
Самую высокую динамику в первой десятке демонстрирует УАЗ 2206, объемы реализации которого выросли на 54,9%. Самое большое падение показал УАЗ 3741 (-37,2%).
Отметим также, что по итогам января – октября 2018 года объем рынка новых LCV в стране вырос на 4,7% и составил почти 89 тыс. единиц.
ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (шт.)
|№
|марка
|октябрь 2018
|октябрь 2017
|18/17
|10М 2018
|10М 2017
|18/17
|1.
|GAZ
|4 041
|4 190
|-3,6%
|40 032
|37 679
|6,2%
|2.
|УАЗ
|1 376
|1 488
|-7,5%
|12 760
|16 456
|-22,5%
|3.
|Ford
|1 045
|1 126
|-7,2%
|8 669
|6 165
|40,6%
|4.
|LADA**
|995
|944
|5,4%
|8 759
|7 782
|12,6%
|5.
|Mercedes
|618
|749
|-17,5%
|6 524
|6 269
|4,1%
|6.
|Volkswagen
|540
|482
|12,0%
|4 380
|3 837
|14,2%
|7.
|Peugeot
|263
|195
|34,9%
|2 147
|1 385
|55,0%
|8.
|Citroen
|164
|181
|-9,4%
|1 624
|1 215
|33,7%
|9.
|Hyundai
|145
|105
|38,1%
|1 747
|1 518
|15,1%
|10.
|IVECO
|72
|77
|-6,5%
|597
|608
|-1,8%
|ВСЕГО в РФ
|9 405
|9 832
|-4,3%
|88 987
|85 029
|4,7%
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (шт.)
|№
|модель
|октябрь 2018
|октябрь 2017
|18/17
|10М 2018
|10М 2017
|18/17
|1.
|GAZ Gazelle Next
|2 472
|2 311
|7,0%
|23 257
|20 331
|14,4%
|2.
|Ford Transit
|960
|973
|-1,3%
|8 161
|5 797
|40,8%
|3.
|LADA Largus VU
|856
|771
|11,0%
|7 251
|6 576
|10,3%
|4.
|GAZ 3302
|839
|955
|12,1%
|8 859
|8 766
|1,1%
|5.
|УАЗ 3909
|672
|708
|-5,1%
|6 440
|9 265
|30,5%
|6.
|Mercedes Sprinter Classic
|376
|537
|30,0%
|4 001
|4 092
|-2,2%
|7.
|GAZ 2752
|280
|323
|13,3%
|2 697
|2 511
|7,4%
|8.
|УАЗ 2206
|251
|162
|54,9%
|2 039
|2 566
|20,5%
|9.
|Volkswagen Caravelle
|241
|191
|26,2%
|2 181
|1 622
|34,5%
|10.
|УАЗ 3741
|187
|298
|37,2%
|1 499
|2 442
|38,6%
|ВСЕГО в РФ
|9 405
|9 832
|-4,3%
|88 987
|85 029
|4,7%
* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях.
** С учетом автомобилей производства ВИС.