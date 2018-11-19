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Российский рынок новых LCV в октябре 2018 года

Российский рынок новых LCV в октябре 2018 года

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

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20 ноября 2018 года

В октябре нынешнего года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,4 тыс. единиц, что на 4,3% меньше, чем в октябре 2017 года.

Пятерка лидеров в течение всего 2018 года остается неизменной: в нее традиционно входят GAZ, УАЗ, Ford, LADA, Mercedes-Benz. На долю бренда GAZ, который возглавляет рейтинговую таблицу, пришлось 43% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 4 тыс. автомобилей – на 3,6% меньше, чем год назад. На втором месте расположился УАЗ с показателем 1,4 тыс. шт., что на 7,5% меньше, чем в октябре 2017 года. На третьем – американский Ford (1045 шт.), показатели которого тоже снизились (-7,2%).

Далее следует отечественная LADA (995 шт.), объем рынка которой по сравнению с октябрем 2017 года, напротив, вырос (+5,4%). На пятой строчке рейтинга – немецкий Mercedes-Benz (618 шт.), который ушел в самый большой «минус» из числа брендов первой десятки (-17,5%). В ТОП-10 также вошли: Volkswagen (540 шт.; +12%), Peugeot (263 шт.; +34,9%), Citroen (164 шт.; -9,4%), Hyundai (145 шт.; +38,1%) и Iveco (72 шт.; -6,5%).

В модельной структуре лидерство неизменно принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в октябре 2018 года составил почти 2,5 тыс. единиц, что на 7% больше, чем год назад. Стоит отметить, что эта модель занимает более четверти рынка новых LCV в России (26,3%). Далее следует Ford Transit (960 шт.; -1,3%). На третьей строчке – фургон LADA Largus VU (856 шт.; +11%). На четвертой – GAZ 3302 (839 шт.; -12,1%), Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (672 шт.; -5,1%).

Самую высокую динамику в первой десятке демонстрирует УАЗ 2206, объемы реализации которого выросли на 54,9%. Самое большое падение показал УАЗ 3741 (-37,2%).

Отметим также, что по итогам января – октября 2018 года объем рынка новых LCV в стране вырос на 4,7% и составил почти 89 тыс. единиц.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (шт.)

маркаоктябрь 2018октябрь 201718/1710М 201810М 201718/17
1.GAZ4 0414 190-3,6%40 03237 6796,2%
2.УАЗ1 3761 488-7,5%12 76016 456-22,5%
3.Ford1 0451 126-7,2%8 6696 16540,6%
4.LADA**9959445,4%8 7597 78212,6%
5.Mercedes618749-17,5%6 5246 2694,1%
6.Volkswagen54048212,0%4 3803 83714,2%
7.Peugeot26319534,9%2 1471 38555,0%
8.Citroen164181-9,4%1 6241 21533,7%
9.Hyundai14510538,1%1 7471 51815,1%
10.IVECO7277-6,5%597608-1,8%
 ВСЕГО в РФ9 4059 832-4,3%88 98785 0294,7%

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (шт.)

модельоктябрь 2018октябрь 201718/1710М 201810М 201718/17
1.GAZ Gazelle Next2 4722 3117,0%23 25720 33114,4%
2.Ford Transit960973-1,3%8 1615 79740,8%
3.LADA Largus VU85677111,0%7 2516 57610,3%
4.GAZ 330283995512,1%8 8598 7661,1%
5.УАЗ 3909672708-5,1%6 4409 26530,5%
6.Mercedes Sprinter Classic37653730,0%4 0014 092-2,2%
7.GAZ 275228032313,3%2 6972 5117,4%
8.УАЗ 220625116254,9%2 0392 56620,5%
9.Volkswagen Caravelle24119126,2%2 1811 62234,5%
10.УАЗ 374118729837,2%1 4992 44238,6%
 ВСЕГО в РФ9 4059 832-4,3%88 98785 0294,7%

* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях.

** С учетом автомобилей производства ВИС.

, источник: www.autostat.ru

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