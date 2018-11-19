Российский рынок новых LCV в октябре 2018 года

20 ноября 2018 года

В октябре нынешнего года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,4 тыс. единиц, что на 4,3% меньше, чем в октябре 2017 года.

Пятерка лидеров в течение всего 2018 года остается неизменной: в нее традиционно входят GAZ, УАЗ, Ford, LADA, Mercedes-Benz. На долю бренда GAZ, который возглавляет рейтинговую таблицу, пришлось 43% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 4 тыс. автомобилей – на 3,6% меньше, чем год назад. На втором месте расположился УАЗ с показателем 1,4 тыс. шт., что на 7,5% меньше, чем в октябре 2017 года. На третьем – американский Ford (1045 шт.), показатели которого тоже снизились (-7,2%).

Далее следует отечественная LADA (995 шт.), объем рынка которой по сравнению с октябрем 2017 года, напротив, вырос (+5,4%). На пятой строчке рейтинга – немецкий Mercedes-Benz (618 шт.), который ушел в самый большой «минус» из числа брендов первой десятки (-17,5%). В ТОП-10 также вошли: Volkswagen (540 шт.; +12%), Peugeot (263 шт.; +34,9%), Citroen (164 шт.; -9,4%), Hyundai (145 шт.; +38,1%) и Iveco (72 шт.; -6,5%).

В модельной структуре лидерство неизменно принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в октябре 2018 года составил почти 2,5 тыс. единиц, что на 7% больше, чем год назад. Стоит отметить, что эта модель занимает более четверти рынка новых LCV в России (26,3%). Далее следует Ford Transit (960 шт.; -1,3%). На третьей строчке – фургон LADA Largus VU (856 шт.; +11%). На четвертой – GAZ 3302 (839 шт.; -12,1%), Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (672 шт.; -5,1%).

Самую высокую динамику в первой десятке демонстрирует УАЗ 2206, объемы реализации которого выросли на 54,9%. Самое большое падение показал УАЗ 3741 (-37,2%).

Отметим также, что по итогам января – октября 2018 года объем рынка новых LCV в стране вырос на 4,7% и составил почти 89 тыс. единиц.