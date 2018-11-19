Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре 2018 года

20 ноября 2018 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского вторичного рынка в октябре 2018 года достиг 515,7 тыс. единиц, что на 9% выше результата годичной давности.
При этом, если рассматривать итоги 10 месяцев, то и здесь рынок показывает рост. Так, в январе – октябре в нашей стране было перепродано почти 4,5 млн легковых автомобилей – на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.
Что касается марочной структуры вторичного рынка, то она практически не меняется. Лидером остается LADA с долей более четверти (25,7%). В октябре объем перепроданных вазовских машин составил 132,6 тыс. экземпляров, показав рыночный рост на 2,7%. Стоит отметить, что весь ТОП-10 в октябре оказался в «плюсе», а динамика у LADA самая маленькая среди всех. На втором и третьем местах в рейтинговой таблице находятся японские бренды Toyota (55,9 тыс. шт.; +10,1%) и Nissan (28,2 тыс. шт.; +12,2%). А замыкают пятерку лидеров корейские Hyundai (26,1 тыс. шт.; +17,3%) и KIA (23,6 тыс. шт.; +25%). Отметим, что последняя марка показывает наибольший рост в десятке лидеров.
В модельной структуре вторичного рынка обошлось без серьезных изменений. В октябре здесь все так же первенствует хэтчбек LADA 2114 с показателем 13,7 тыс. единиц (-1,1%). Ford Focus по-прежнему остается самой перепродаваемой иномаркой в стране – по итогам октября показатель этой модели составил 13,5 тыс. экземпляров, показав рост на 12,1%. А замыкает тройку лидеров модельного рейтинга седан LADA 2107 (12,3 тыс. шт.; -2,4%).
Отметим также, что все иномарки, попавшие в ТОП-10, находятся в «плюсе», причем лучше других отличились «корейцы» - Hyundai Solaris и KIA Rio (у каждой модели рост рынка на уровне 30%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эти автомобили уже долгое время являются одними из самых продаваемых на первичном рынке. Теперь у них наступил срок смены владельца, и они массово выходят на вторичный рынок.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (тыс. шт.)
|№
|марка
|октябрь 2018
|октябрь 2017
|18/17
|10М 2018
|10М 2017
|18/17
|1.
|LADA
|132 568
|129 071
|2,7%
|1 155 409
|1 190 480
|-3,0%
|2.
|Toyota
|55 881
|50 771
|10,1%
|500 405
|485 312
|3,1%
|3.
|Nissan
|28 203
|25 143
|12,2%
|249 435
|234 719
|6,3%
|4.
|Hyundai
|26 112
|22 265
|17,3%
|222 821
|198 211
|12,4%
|5.
|KIA
|23 638
|18 909
|25,0%
|198 165
|164 299
|20,6%
|6.
|Chevrolet
|22 672
|20 889
|8,5%
|196 451
|188 556
|4,2%
|7.
|Ford
|20 956
|18 641
|12,4%
|178 482
|171 358
|4,2%
|8.
|Volkswagen
|20 400
|18 219
|12,0%
|176 807
|165 752
|6,7%
|9.
|Renault
|18 954
|15 839
|19,7%
|158 590
|143 513
|10,5%
|10.
|Mitsubishi
|15 595
|14 398
|8,3%
|135 920
|132 134
|2,9%
|ВСЕГО в РФ
|515 662
|473 006
|9,0%
|4 486 921
|4 368 576
|2,7%
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (тыс. шт.)
|№
|модель
|октябрь 2018
|октябрь 2017
|18/17
|10М 2018
|10М 2017
|18/17
|1.
|LADA 2114
|13 704
|13 856
|-1,1%
|122 307
|128 613
|-4,9%
|2.
|Ford Focus
|13 523
|12 067
|12,1%
|113 513
|109 297
|3,9%
|3.
|LADA 2107
|12 281
|12 585
|-2,4%
|107 108
|117 376
|-8,8%
|4.
|LADA 2170
|10 194
|9 689
|5,2%
|90 548
|86 395
|4,8%
|5.
|LADA 2110
|10 179
|10 584
|-3,8%
|90 328
|98 338
|-8,2%
|6.
|Toyota Corolla
|9 998
|8 857
|12,9%
|87 533
|84 791
|3,2%
|7.
|Hyundai Solaris
|9 503
|7 444
|27,7%
|79 806
|64 539
|23,7%
|8.
|LADA 4X4
|9 215
|9 147
|0,7%
|76 383
|79 378
|-3,8%
|9.
|KIA Rio
|8 791
|6 653
|32,1%
|71 255
|55 514
|28,4%
|10.
|LADA 2112
|7 852
|7 690
|2,1%
|68 989
|72 411
|-4,7%
|ВСЕГО в РФ
|515 662
|473 006
|9,0%
|4 486 921
|4 368 576
|2,7%