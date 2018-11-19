 АВТОСТАТ | Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре 2018 года

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Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре 2018 года

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20 ноября 2018 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского вторичного рынка в октябре 2018 года достиг 515,7 тыс. единиц, что на 9% выше результата годичной давности.

При этом, если рассматривать итоги 10 месяцев, то и здесь рынок показывает рост. Так, в январе – октябре в нашей стране было перепродано почти 4,5 млн легковых автомобилей – на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.

Что касается марочной структуры вторичного рынка, то она практически не меняется. Лидером остается LADA с долей более четверти (25,7%). В октябре объем перепроданных вазовских машин составил 132,6 тыс. экземпляров, показав рыночный рост на 2,7%. Стоит отметить, что весь ТОП-10 в октябре оказался в «плюсе», а динамика у LADA самая маленькая среди всех. На втором и третьем местах в рейтинговой таблице находятся японские бренды Toyota (55,9 тыс. шт.; +10,1%) и Nissan (28,2 тыс. шт.; +12,2%). А замыкают пятерку лидеров корейские Hyundai (26,1 тыс. шт.; +17,3%) и KIA (23,6 тыс. шт.; +25%). Отметим, что последняя марка показывает наибольший рост в десятке лидеров.

В модельной структуре вторичного рынка обошлось без серьезных изменений. В октябре здесь все так же первенствует хэтчбек LADA 2114 с показателем 13,7 тыс. единиц (-1,1%). Ford Focus по-прежнему остается самой перепродаваемой иномаркой в стране – по итогам октября показатель этой модели составил 13,5 тыс. экземпляров, показав рост на 12,1%. А замыкает тройку лидеров модельного рейтинга седан LADA 2107 (12,3 тыс. шт.; -2,4%).

Отметим также, что все иномарки, попавшие в ТОП-10, находятся в «плюсе», причем лучше других отличились «корейцы» - Hyundai Solaris и KIA Rio (у каждой модели рост рынка на уровне 30%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эти автомобили уже долгое время являются одними из самых продаваемых на первичном рынке. Теперь у них наступил срок смены владельца, и они массово выходят на вторичный рынок.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (тыс. шт.)

маркаоктябрь 2018октябрь 201718/1710М 201810М 201718/17
1.LADA132 568129 0712,7%1 155 4091 190 480-3,0%
2.Toyota55 88150 77110,1%500 405485 3123,1%
3.Nissan28 20325 14312,2%249 435234 7196,3%
4.Hyundai26 11222 26517,3%222 821198 21112,4%
5.KIA23 63818 90925,0%198 165164 29920,6%
6.Chevrolet22 67220 8898,5%196 451188 5564,2%
7.Ford20 95618 64112,4%178 482171 3584,2%
8.Volkswagen20 40018 21912,0%176 807165 7526,7%
9.Renault18 95415 83919,7%158 590143 51310,5%
10.Mitsubishi15 59514 3988,3%135 920132 1342,9%
 ВСЕГО в РФ 515 662473 0069,0%4 486 9214 368 5762,7%

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА (тыс. шт.)

модельоктябрь 2018октябрь 201718/1710М 201810М 201718/17
1.LADA 211413 70413 856-1,1%122 307128 613-4,9%
2.Ford Focus13 52312 06712,1%113 513109 2973,9%
3.LADA 210712 28112 585-2,4%107 108117 376-8,8%
4.LADA 217010 1949 6895,2%90 54886 3954,8%
5.LADA 211010 17910 584-3,8%90 32898 338-8,2%
6.Toyota Corolla9 9988 85712,9%87 53384 7913,2%
7.Hyundai Solaris9 5037 44427,7%79 80664 53923,7%
8.LADA 4X49 2159 1470,7%76 38379 378-3,8%
9.KIA Rio8 7916 65332,1%71 25555 51428,4%
10.LADA 21127 8527 6902,1%68 98972 411-4,7%
 ВСЕГО в РФ515 662473 0069,0%4 486 9214 368 5762,7%

, источник: www.autostat.ru

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