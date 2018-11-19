Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре 2018 года

20 ноября 2018 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского вторичного рынка в октябре 2018 года достиг 515,7 тыс. единиц, что на 9% выше результата годичной давности.

При этом, если рассматривать итоги 10 месяцев, то и здесь рынок показывает рост. Так, в январе – октябре в нашей стране было перепродано почти 4,5 млн легковых автомобилей – на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.

Что касается марочной структуры вторичного рынка, то она практически не меняется. Лидером остается LADA с долей более четверти (25,7%). В октябре объем перепроданных вазовских машин составил 132,6 тыс. экземпляров, показав рыночный рост на 2,7%. Стоит отметить, что весь ТОП-10 в октябре оказался в «плюсе», а динамика у LADA самая маленькая среди всех. На втором и третьем местах в рейтинговой таблице находятся японские бренды Toyota (55,9 тыс. шт.; +10,1%) и Nissan (28,2 тыс. шт.; +12,2%). А замыкают пятерку лидеров корейские Hyundai (26,1 тыс. шт.; +17,3%) и KIA (23,6 тыс. шт.; +25%). Отметим, что последняя марка показывает наибольший рост в десятке лидеров.

В модельной структуре вторичного рынка обошлось без серьезных изменений. В октябре здесь все так же первенствует хэтчбек LADA 2114 с показателем 13,7 тыс. единиц (-1,1%). Ford Focus по-прежнему остается самой перепродаваемой иномаркой в стране – по итогам октября показатель этой модели составил 13,5 тыс. экземпляров, показав рост на 12,1%. А замыкает тройку лидеров модельного рейтинга седан LADA 2107 (12,3 тыс. шт.; -2,4%).

Отметим также, что все иномарки, попавшие в ТОП-10, находятся в «плюсе», причем лучше других отличились «корейцы» - Hyundai Solaris и KIA Rio (у каждой модели рост рынка на уровне 30%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эти автомобили уже долгое время являются одними из самых продаваемых на первичном рынке. Теперь у них наступил срок смены владельца, и они массово выходят на вторичный рынок.