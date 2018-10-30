 АВТОСТАТ | НБКИ и «АВТОСТАТ»: в 3 квартале 2018 года рост выдачи автокредитов в России замедлился

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НБКИ и «АВТОСТАТ»: в 3 квартале 2018 года рост выдачи автокредитов в России замедлился

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По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 3 квартала 2018 года количество купленных в кредит автомобилей составило 205,6 тыс. единиц. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло совсем незначительно – на 0,5% (в 3 кв. 2017 года – 204,7 тыс. шт.). (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Динамика выдачи автокредитов в 3 квартале 2014 – 2018 гг., тыс. шт.

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При этом по сравнению с предыдущим кварталом, в июле – сентябре 2018 года количество выданных автокредитов даже немного сократилось – на 1,8% (во 2 кв. 2018 г. было выдано 209,4 тыс. автокредитов).

Сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», и количества выданных автокредитов также указывает на некоторое снижение доли кредитных автомобилей в общем объеме рынка. (Таблица 1).

Так, в 3 квартале 2018 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 50,3% от общих продаж, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2 процентных пункта (в 3 квартале 2017 года – 53,5%). Тем не менее, данный показатель свидетельствует о том, что в кредит по-прежнему приобретается более половины всех проданных автомобилей.

Таблица 1. Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит в 3 кв. 2014 – 2018 гг.

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Что касается ситуации в автокредитовании в регионах РФ, то она характеризуется разнонаправленностью тенденций. Так, в 3 квартале 2018 года наибольшее сокращение количества выданных автокредитов (среди 15-ти регионов-лидеров по автокредитованию) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года были зафиксировано в Нижегородской (-13,4%) и Самарской (-11,9%) областях, а также в Республике Татарстан (-9,8%). В то же время в ряде регионов был отмечен рост выдачи автокредитов, в т.ч. в Свердловской области (+15,1%), Ханты-Мансийском АО (+13,2%) и Челябинской области (+7,3%). (Таблица 2)

«В последнее время выдача автокредитов в стране стабилизировалась, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Рост практически прекратился, однако количество выданных автокредитов находится на стабильно высоком уровне. Интересно, что в разных регионах РФ тенденции в автокредитовании прямо противоположные. Примерно в половине из них мы видим рост выдачи автокредитования, а в другой – его сокращение. При этом если говорить о доле «кредитных» машин в структуре продаж, то она по-прежнему находится на высоком уровне. Это свидетельствует о том, что автокредитование продолжает оказывать серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Также стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Чему во многом способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками».

«Вот уже восьмой квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Вместе с тем, по сравнению со 2 кварталом 2018 года рынок несколько сократился (-3,6%). Похожая тенденция наблюдается и в автокредитовании. Однако, несмотря на замедление роста выдачи автокредитов, их доля в структуре продаж остается весьма значительной. Иными словами, роль кредитования в автомобильной отрасли по-прежнему велика».

Таблица 2. ТОП-15 регионов с наибольшими объемами рынка в 3 кв. 2018 г.

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Примечание: в целом по рынку РФ, данные и расчеты НБКИ и агентства «АВТОСТАТ».

* С учетом автомобилей с пробегом.

** На основании регистраций новых легковых автомобилей в РФ.

*** Доля кредитов, выданных на новые автомобили несколько меньше, т.к. отсутствует разбивка данных по выдачам кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом.

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование легковые автомобили

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