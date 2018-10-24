Рынок новых легковых автомобилей за 9 месяцев 2018 года. ТОП-30 регионов РФ

24 октября 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём рынка новых легковых автомобилей в России за 9 месяцев 2018 года составил 1 млн 159,7 тыс. единиц. Это на 12,9% выше результата годичной давности (1 млн 26,8 тыс. шт.).

Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 168 тыс. реализованных экземпляров – на 12,1% больше, чем за январь – сентябрь 2017 года. Рынок Подмосковья за этот период вырос на 15,1% до 95,7 тыс. новых автомобилей. Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 79,8 тыс. машин (+13%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих регионов приходится около 30% всего российского рынка новых автомобилей.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (50,9 тыс. шт.; +1,5%), занявший четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (43,4 тыс. шт.; +14,3%) и Башкортостан (41,9 тыс. шт.; +9,7%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (38,8 тыс. шт.; +11,7%), Свердловская (37,5 тыс. шт.; +21,6%), Челябинская (31,3 тыс. шт.; +18,6%) и Ростовская (29,9 тыс. шт.; +7,2%) области.

Отметим также, что все субъекты РФ, входящие в ТОП-30, по итогам 9 месяцев демонстрируют положительную динамику. Причем у 16 из 30 – динамика выше среднерыночного показателя. Самый большой рост рынка новых автомобилей показывает Ханты-Мансийский АО: здесь по сравнению с январем – сентябрем 2017 года рынок вырос на 29,8%. На втором месте по динамике - Тюменская область (+26,1%), за которой следует Удмуртская Республика (+22,6%). Можно отметить также Кемеровскую область, результат которой за отчетный период вырос на 22,5%.

В Москве динамика близка к среднерыночному показателю, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге выше него (+15,1% и +13% соответственно).