 АВТОСТАТ | Российский рынок новых мотоциклов за 9 месяцев 2018 года

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Российский рынок новых мотоциклов за 9 месяцев 2018 года

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17 октября 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов за 9 месяцев 2018 года составил 8,6 тыс. единиц, что на 28,1% больше, чем за тот же период годичной давности.

Эксперты отмечают, что впервые после трех лет падения (с 2015 по 2017 гг.) рынок мототехники демонстрирует рост. И хотя первый квартал 2018 года этот сегмент рынка завершил все еще с отрицательной динамикой (-24,9%), итоги второго (+30,2%) и третьего (+40,4%) кварталов сумели кардинально изменить ситуацию, что во многом объясняется влиянием сезонных факторов.

РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)

Российский рынок новых мотоциклов за 9 месяцев 2018 года

При более детальном рассмотрении, с разбивкой на месяцы, аналитики отмечают, что в 2018 году только март был для этого сегмента рынка провальным, показав отрицательную динамику (-45%). В остальные же восемь месяцев рынок мотоциклов рос, причем динамика выражалась двузначными числами (не ниже +23%).

По итогам января – сентября 2018 года пятерка брендов-лидеров занимает свыше половины рынка (54,3%). На первом месте находится немецкий BMW с показателем 1732 мотоцикла (+21,9% по сравнению с 9 месяцами 2017 года). За отчетный период ему принадлежит 20% рынка новых мотоциклов в России. Вторую позицию занял китайский Racer (926 шт.; +16,3%). Третья строчка рейтинговой таблицы закреплена за американским Harley-Davidson (830 шт.; +37,4%). На четвертом месте – японская Yamaha (606 шт.; +50,4%). Замыкает ТОП-5 японская Honda (592 шт.; +24,6%).

В десятку лидеров по объему рынка также попадают: японский Kawasaki, австрийский KTM, британский Triumph, итальянский Ducati, китайский Yinxiang. Сравнивая итоги 9 месяцев 2018 года с аналогичным периодом 2017-го, эксперты отмечают, что из первой десятки выбыли марки Stels и Motoland. Их места заняли Triumph и Yinxiang.

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)

Российский рынок новых мотоциклов за 9 месяцев 2018 года

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии мотоциклы продажи марки-лидеры мото

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