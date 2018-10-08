Российский рынок новых грузовых автомобилей в сентябре 2018 года

9 октября 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2018 года объем российского рынка новых грузовиков составил 6,4 тыс. единиц. Это на 11% ниже результата годичной давности.

Отечественный производитель KAMAZ, традиционно являющийся лидером рынка грузовиков в России, в прошлом месяце занял долю в 30,8%, что в количественном выражении составило около 2 тыс. реализованных экземпляров (-13,4% к АППГ). На второй строчке находится другой российский производитель – GAZ – с результатом 594 машины (+3,3%). Далее следует шведский бренд Scania, объем реализации которого за отчетный период вырос на 12,3% и составила 574 автомобиля.

В пятерку лидеров российского рынка новых грузовиков также вошли немецкие MAN (532 шт.; -16,9%) и Mercedes-Benz (444 шт.; -8,1%). Стоит отметить, что половина брендов из ТОП-10 по итогам сентября демонстрируют падение, причем наибольшее зафиксировано у шведской марки Volvo (-37,7%). А вот самый лучший рост здесь показывает корейский производитель Hyundai (+31,4%).

В модельном рейтинге лидирует KAMAZ 43118, показатель которого составил 432 экземпляра, что на 16% меньше, чем в сентябре 2017 года. На второй позиции – GAZ Gazon Next с результатом 413 единиц и ростом на 4%. Следующие две строчки рейтинга также принадлежат отечественным грузовикам: KAMAZ 5490 (399 шт.; +7,3%) и KAMAZ 65115 (391 шт.; -1,5%). Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz Actros, объем реализации которого составил 386 единиц (-10,6%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам января – сентября нынешнего года, российский рынок новых грузовиков показывает положительную динамику. Так, за отчетный период в нашей стране было реализовано 57 тыс. автомобилей этого сегмента, что на 7,3% больше, чем за 9 месяцев 2017 года.