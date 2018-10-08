Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2018 года

9 октября 2018 года

В первый осенний месяц рынок легковых автомобилей с пробегом сократил свой рост, продолжавшийся четыре месяца, до минимума. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского вторичного рынка в сентябре 2018 года достиг 469,3 тыс. единиц, что только на 0,2% выше результата годичной давности. Таким образом, он достиг стабилизации.

При этом, если рассматривать итоги 9 месяцев, то здесь рынок по-прежнему демонстрирует рост. В январе – сентябре в России было перепродано 3,97 млн легковых автомобилей – на 1,9% больше, чем за тот же период 2017 года.

Что касается марочной структуры вторичного рынка, то она осталась практически неизменной. Лидер – отечественная LADA с долей чуть более 25% (т.е. практически каждый четвертый автомобиль). В сентябре объем перепроданных вазовских машин составил 118,3 тыс. экземпляров, показав падение на 6,2%. Эксперты отмечают, что в ТОП-10 только два бренда оказываются в «минусе»: помимо «Лады», отрицательную динамику продемонстрировала еще и Toyota (-0,9%). Она на второй позиции рейтинговой таблицы с результатом 50,9 тыс. автомобилей. «Нулевой» рост демонстрирует еще и американский Chevrolet. Все остальные бренды (7 из 10) в сентябре показали рост.

На третьем месте (по объему перепроданных автомобилей) находится японский Nissan (26,3 тыс. шт.; +4,9%). Замыкают пятерку лидеров корейские Hyundai (24 тыс. шт.; +10,8%) и KIA (21,6 тыс. шт.; +16,9%). Отметим, что обе эти марки имеют самую высокую в ТОП-10 динамику рынка. В десятку лидеров также вошли: Chevrolet, Volkswagen, Ford, Renault, Mitsubishi.



В модельной структуре вторичного рынка тоже обошлось без серьезных изменений. В сентябре так же первенствует хэтчбек LADA 2114 с показателем 12,3 тыс. единиц (-9,4%). Ford Focus по-прежнему остается самой перепродаваемой иномаркой в стране – по итогам сентября показатель этой модели составил 11,9 тыс. экземпляров, показав падение на 0,3%. Седан LADA 2107 (10,6 тыс. шт.; -12,3%) замыкает тройку лидеров модельного рейтинга.

Стоит отметить, что в ТОП-10 вошли шесть моделей бренда LADA (2114, 2107, 2170, 2110, 4х4, 2112), которым принадлежит 12% всего вторичного рынка России. При этом по итогам сентября все они показывают отрицательную динамику, в диапазоне от -0,3% (у LADA 2170) до -12,3% (у LADA 2107), в то время как большинство иномарок (3 из 4), входящих в ТОП-10, находятся в «плюсе».

Самый большой рост – у «корейцев»: KIA Rio (+20,5%, 9-е место) и Hyundai Solaris (+20,2%, 7-е место). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эти автомобили уже долгое время являются одними из самых продаваемых на первичном рынке. Теперь у них наступил срок смены владельца, и они массово выходят на вторичный рынок.

Что касается модельного рейтинга за 9 месяцев, то положение моделей в таблице абсолютно повторяет сентябрьский ТОП-10.