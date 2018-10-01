Рынок автомобилей с правым рулем в регионах России

3 октября 2018 года
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского вторичного рынка с января по август 2018 года, которое охватывало легковые автомобили с правым рулем и позволило определить их объемы и долю рынка в различных субъектах РФ.
Согласно результатам исследования, за восемь месяцев нынешнего года объем рынка «праворульных» автомобилей в России достиг 401,6 тыс. единиц, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2017 года. Отметим, что на долю таких машин в нашей стране приходится 11,5% российского вторичного рынка.
Больше всего автомобилей с правым рулем продается в регионах Дальнего Востока и Сибири, что во многом объясняется их географическим соседством с Японией, откуда такой транспорт импортируется в Россию. Лидирует здесь Приморский край, жители которого за 8 месяцев приобрели около 60 тысяч «праворульных» легковых автомобилей, что составляет почти 15% от общероссийского объема. На этом фоне выделяются еще Иркутская и Новосибирская области, а также Хабаровский и Красноярский края. На долю каждого из этих регионов приходится свыше 5% рынка таких машин.
ТОП-20 регионов РФ по объему рынка легковых автомобилей с правым рулем
Вполне естественно, что в ряде дальневосточных и сибирских субъектов РФ перепродажи автомобилей с правым рулем занимают значительную часть местного рынка. Лидером в этом плане снова является Приморье, в котором вторичный рынок на 86% состоит из «праворульных» машин. Совсем немного отстает Еврейская АО с показателем 85%. Также более 80% рынка занимают такие автомобили в Амурской и Сахалинской областях и Хабаровской крае.
Кстати, именно в 10 представленных субъектах РФ на долю легковых машин с правым рулем приходится свыше половины вторичного рынка.
ТОП-10 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ долей рынка «праворульных» автомобилей
Всего же только в 21 российском регионе доля перепродаж «праворульных» автомобилей оказывается выше, чем в среднем по стране. В остальных субъектах РФ данный показатель ниже отметки 11,5%. При этом во многих из них (31 регион) доля рынка легковых машин с правым рулем даже не дотягивает до 1%.
Наименьший такой показатель отмечен в Чечне – всего лишь 0,15%. Отметим, что в десятку субъектов РФ с самой низкой долей перепродаж «праворульных» автомобилей входит ряд регионов Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов. Здесь им принадлежит всего лишь 0,3 – 0,5% вторичного рынка.
ТОП-10 регионов РФ с НАИМЕНЬШЕЙ долей рынка «праворульных» автомобилей