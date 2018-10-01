Рынок автомобилей с правым рулем в регионах России

3 октября 2018 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского вторичного рынка с января по август 2018 года, которое охватывало легковые автомобили с правым рулем и позволило определить их объемы и долю рынка в различных субъектах РФ.

Согласно результатам исследования, за восемь месяцев нынешнего года объем рынка «праворульных» автомобилей в России достиг 401,6 тыс. единиц, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2017 года. Отметим, что на долю таких машин в нашей стране приходится 11,5% российского вторичного рынка.

Больше всего автомобилей с правым рулем продается в регионах Дальнего Востока и Сибири, что во многом объясняется их географическим соседством с Японией, откуда такой транспорт импортируется в Россию. Лидирует здесь Приморский край, жители которого за 8 месяцев приобрели около 60 тысяч «праворульных» легковых автомобилей, что составляет почти 15% от общероссийского объема. На этом фоне выделяются еще Иркутская и Новосибирская области, а также Хабаровский и Красноярский края. На долю каждого из этих регионов приходится свыше 5% рынка таких машин.

ТОП-20 регионов РФ по объему рынка легковых автомобилей с правым рулем