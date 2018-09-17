Рынок легковых автомобилей с пробегом за 8 месяцев 2018 года. ТОП-30 регионов РФ

19 сентября 2018 года

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом за период с января по август 2018 года. В результате был составлен рейтинг 30 крупнейших региональных вторичных рынков.

За отчетный период объем рынка подержанных легковых автомобилей в России составил 3,5 млн единиц, показав тем самым рост на 2,2% к результату годичной давности. Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и область, суммарная доля которых составила 11,2%. Первенство по итогам восьми месяцев принадлежит Подмосковью, вторичный рынок которого составил 204,7 тыс. автомобилей (-0,5%). Столица занимает вторую строчку с результатом 189,6 тыс. машин, тоже демонстрируя падение (-2,5%).

На третьей позиции рейтинга с долей 4,8% находится Краснодарский край, в котором было реализовано 169,5 тыс. подержанных автомобилей (+1,4%). Объем вторичного рынка Санкт-Петербурга, занимающего четвертое место, вырос на 0,5% до 124,4 тыс. штук, что эквивалентно доле 3,6% от всего вторичного рынка легковых автомобилей в РФ. Пятерку лидеров с долей 3,1% замыкает Свердловская область, в которой за отчетный период было перепродано 107,6 тыс. машин (+6%).

В ТОП-10 рынка легковых автомобилей с пробегом за январь – август 2018 года также вошли: Ростовская область (105,4 тыс. шт.; +2,5%), Башкортостан (99,8 тыс. шт.; +2,8%), Челябинская область (89,8 тыс. шт.; +1,7%), Татарстан (86,2 тыс. шт.; +0,2%) и Новосибирская область (86,2 тыс. шт.; -0,2%). На перечисленные 10 регионов приходится 36% от всего объема вторичного рынка легковых автомобилей.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», положительная динамика вторичного рынка присутствует в большинстве представленных субъектов РФ (26 из 30). Наибольший рыночный рост демонстрирует Дагестан (+13,5%). Отрицательную динамику, помимо Москвы и Подмосковья, демонстрируют еще Новосибирская и Тюменская области (-0,2% в каждом регионе).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА