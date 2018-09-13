Российский рынок новых грузовых автомобилей в августе 2018 года

12 сентября 2018 года

В августе 2018 года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых грузовых автомобилей составил 6,3 тыс. единиц, что на 19% меньше, чем в августе 2017 года.

Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось порядка 30% от общего объема. В количественном выражении это превысило 1,8 тыс. автомобилей – на 31% меньше, чем в августе 2017 года. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 689 автомобилей (-0,4%). Замыкает первую тройку шведская Scania (502 шт.; -4,7%).

На четвертой позиции рейтинга находится Mercedes-Benz (449 шт.; -20%), на пятой – немецкий MAN (373 шт.; -38,9%). Стоит отметить, что большинство брендов (9) первой десятки по итогам августа демонстрируют падение. Исключение составил только японский Isuzu, показавший рост на 48,8%. Самое большое падение в ТОП-10 – у DAF (-41,3%) и MAN (-38,9%).

В модельной структуре рейтинга лидером стал KAMAZ 43118, показатель которого составил 506 экземпляров (-2,7%). Следом идет GAZ Gazon Next (483 шт.; +21,7%). На третьей позиции находится KAMAZ 65115 (404 шт.; -7,1%). Замыкают пятерку самых продаваемых грузовиков Mercedes Actros (385 шт.; -20,8%) и DAF Trucks XF Series (240 шт.; -41,9%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что, несмотря на столь серьезное августовское падение объемов российского рынка новых грузовых автомобилей, по итогам 8 месяцев 2018 года он все еще находится в «плюсе». Так, за этот период объем рынка достиг 50,6 тыс. единиц, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.