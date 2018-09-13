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Российский рынок новых LCV в августе 2018 года

Российский рынок новых LCV в августе 2018 года

                                                                                                                             12 сентября 2018 года

В августе нынешнего года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России чуть превысил 9 тыс. единиц, что на 5,8% больше, чем в августе 2017-го.

Пятерка лидеров в течение всего 2018 года остается неизменной: в нее традиционно входят GAZ, УАЗ, Ford, LADA, Mercedes. При этом очередность от месяца к месяцу у них меняется, неизменным остается лишь первенство российской марки GAZ. На долю этого бренда в августе пришлось почти 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 4 тыс. автомобилей – на 1,7% больше, чем год назад. На втором месте расположился УАЗ с показателем 1,3 тыс. шт., что на 2% больше, чем в августе 2017 года. На третьем – отечественная LADA (998 шт.), показатели которой по сравнению с августом 2017 года выросли почти на треть (+31,1%).

Четвертую позицию занимает американский Ford с результатом 941 шт., показавший еще более высокую динамику (+48%). На пятой строчке рейтинга – немецкий Mercedes-Benz (474 шт.; -28,8%), который, единственным в первой десятке, ушел в «минус». Самый большой прирост показал французский Renault (+76,9%).

В модельной структуре лидерство неизменно принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в августе 2018 года составил около 2,2 тыс. единиц, что на 0,1% меньше, чем год назад. Стоит отметить, что эта модель занимает примерно четверть рынка новых LCV в России. Далее следует GAZ 3302 (998 шт.; +12,9%). На третьей строчке – Ford Transit (903 шт.; +55,2%), на четвертой – фургон LADA Largus (810 шт.; +25,6%). Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (652 шт.; -8,3%).

Самую высокую динамику в первой десятке показывает Ford Transit, объемы реализации которого выросли на 55,2%. Самое большое падение – у Mercedes Sprinter Classic (-15,7%).

Отметим также, что по итогам января – августа 2018 года объем рынка новых LCV в стране вырос на 5,8% и составил 70,9 тыс. единиц.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2018 ГОДА (шт.)

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2018 ГОДА (шт.)

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2018 ГОДА (шт.)

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2018 ГОДА (шт.)

* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях.

** С учетом автомобилей производства ВИС.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легкие коммерческие автомобили продажи марки-лидеры модели-лидеры

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