 АВТОСТАТ | Парк легковых автомобилей в России. ТОП-20 регионов

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Парк легковых автомобилей в России. ТОП-20 регионов

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года на территории Российской Федерации насчитывается 42 млн 945,6 тыс. легковых автомобилей.

Больше всего их сосредоточено в Москве и Московской области – в этих регионах число автомобилей, поставленных на учет в ГИБДД, составило 3 млн 731,8 тыс. шт. и 2 млн 665 тыс. шт. соответственно, что в сумме составляет почти 15% от общероссийского парка.

На третьем месте в региональном рейтинге расположился Краснодарский край (1 млн 808, 7 тыс. шт.; доля – 4,2%), за которым следует Санкт-Петербург (1 млн 718,8 тыс. шт.; 4%). В пятерку самых крупных региональных парков вошла и Ростовская область (1 млн 298,8 тыс. шт.; 3%). Немного уступает ей Свердловская область (1 млн 290,9 тыс. шт.).

Кроме перечисленных субъектов РФ, отметим еще Татарстан (1 млн 236,9 тыс. шт.), Башкортостан (1 млн 210,9 тыс. шт.), Челябинскую (1 млн 78,5 тыс. шт.) и Самарскую (1 млн 28,2 тыс. шт.) области. Объем парков оставшихся десяти регионов рейтинга оказывается менее 1 млн легковых автомобилей.

ТОП-20 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (на 01.07.2018 г.)

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, источник: www.autostat.ru

Теги: парк регионы рейтинг легковые автомобили россия регионы-лидеры

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