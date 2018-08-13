 АВТОСТАТ | Российский рынок новых мотоциклов в 1 полугодии 2018 года

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 16 дней

подробнее

Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Инфографика

Лидеры авторынка Москвы в 1 полугодии
  • 13.08.18

    Лидеры авторынка Москвы в 1 полугодии
Все публикации

Видео

Интервью Вячеслава Спирова («Сбербанк Лизинг»)
  • 26.04.17

    Интервью Вячеслава Спирова («Сбербанк Лизинг»)
Все видео

Аналитика

  • 13 августа

    Бестселлеры сегмента city cars за первое полугодие 2018 года

    Лидер рейтинга - Maruti Alto.

Вся аналитика

Горячая новость

Российский рынок мотоциклов впервые с 2015 года показал рост
  • 13.08.18 - 10:45

    Российский рынок мотоциклов впервые с 2015 года показал рост
Все новости

Свежая статья

За рубеж поехали машины подешевле («Коммерсант»)
  • 14 августа

    За рубеж поехали машины подешевле («Коммерсант»)
Все статьи

13.08.18 Прочитали 954 раз

Российский рынок новых мотоциклов в 1 полугодии 2018 года

Российский рынок новых мотоциклов в 1 полугодии 2018 года

13 августа 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в 1 полугодии 2018 года составил 5,5 тыс. единиц, что на 22% больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что впервые после трех лет падения (с 2015 по 2017 гг.) рынок новых мотоциклов продемонстрировал рост. И хотя 1 квартал 2018 года этот сегмент рынка завершил все еще с отрицательной динамикой (-24,9%), итоги 2 квартала (+30,2%) сумели кардинально изменить ситуацию.

Табл. 1

По итогам января – июня 2018 года пятерка брендов-лидеров занимает более половины рынка (55,6%). На первом месте – немецкий BMW, реализовавший 1,2 тыс. мотоциклов (+22,6% по сравнению с первым полугодием 2017 года). На второе место вышел Harley Davidson (604 шт.; +44,5%), сумевший за год подняться в рейтинге брендов на две строчки вверх (по итогам 6 месяцев 2017 года он занимал 4-е место). Отметим также, что «американец» показал самый высокий в ТОП-10 рост и сумел сместить со второй на третью позицию победителя 2015 и 2016 года – китайский Racer (519 шт.; +12,8%).

На четвертом месте – Honda (373 шт.; +28,2%), на пятом – тоже «японец», Kawasaki (362 шт.), показавший самое большое в ТОП-10 падение (-28,9%). В десятку лидеров по объемам рынка также попали марки: Yamaha, KTM, Duсati, Triumph и Yinxiang, показатели которых составили менее 350 экземпляров. Эксперты отмечают, что ТОП-10 за полгода покинули Stels и Motoland, а новые бренды тут – британский Triumph и китайский Yinxiang.

В модельном ряду лидер остался тот же, что и прежде – BMW R1200GS (264 шт.; +11,9%). На второй позиции – KTM Duke (190 шт.; +45%). Третье место – у Racer RС250 (156 шт.; -11,9%). Далее следуют Honda CRF (137 шт.; +71,3%) и BMW S1000RR (136 шт.; -22,7%). В ТОП-10 также попадают: Racer RC110, BMW K1600GTL, BMW R1200R, Honda GL и Honda NC.

Табл. 2

Табл. 3

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи мотоциклы мото марки-лидеры модели-лидеры bmw harley-davidson honda ducati

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

ТОП-10 марок по продажам автомобилей с АКП в 1 полугодии

8 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в июле 2018 года

6 августа 2018

Вся инфографика