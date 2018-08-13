Российский рынок новых мотоциклов в 1 полугодии 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в 1 полугодии 2018 года составил 5,5 тыс. единиц, что на 22% больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что впервые после трех лет падения (с 2015 по 2017 гг.) рынок новых мотоциклов продемонстрировал рост. И хотя 1 квартал 2018 года этот сегмент рынка завершил все еще с отрицательной динамикой (-24,9%), итоги 2 квартала (+30,2%) сумели кардинально изменить ситуацию.

По итогам января – июня 2018 года пятерка брендов-лидеров занимает более половины рынка (55,6%). На первом месте – немецкий BMW, реализовавший 1,2 тыс. мотоциклов (+22,6% по сравнению с первым полугодием 2017 года). На второе место вышел Harley Davidson (604 шт.; +44,5%), сумевший за год подняться в рейтинге брендов на две строчки вверх (по итогам 6 месяцев 2017 года он занимал 4-е место). Отметим также, что «американец» показал самый высокий в ТОП-10 рост и сумел сместить со второй на третью позицию победителя 2015 и 2016 года – китайский Racer (519 шт.; +12,8%).

На четвертом месте – Honda (373 шт.; +28,2%), на пятом – тоже «японец», Kawasaki (362 шт.), показавший самое большое в ТОП-10 падение (-28,9%). В десятку лидеров по объемам рынка также попали марки: Yamaha, KTM, Duсati, Triumph и Yinxiang, показатели которых составили менее 350 экземпляров. Эксперты отмечают, что ТОП-10 за полгода покинули Stels и Motoland, а новые бренды тут – британский Triumph и китайский Yinxiang.

В модельном ряду лидер остался тот же, что и прежде – BMW R1200GS (264 шт.; +11,9%). На второй позиции – KTM Duke (190 шт.; +45%). Третье место – у Racer RС250 (156 шт.; -11,9%). Далее следуют Honda CRF (137 шт.; +71,3%) и BMW S1000RR (136 шт.; -22,7%). В ТОП-10 также попадают: Racer RC110, BMW K1600GTL, BMW R1200R, Honda GL и Honda NC.